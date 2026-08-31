Aguas Rionegrinas licita una millonaria obra para reforzar la red de agua en Cipolletti

El proyecto demandará una inversión provincial superior a los $451 millones y beneficiará a los vecinos de la zona noreste de la ciudad.

Aguas Rionegrinas realizará una obra clave para mejorar la prestación de la red en Cipolletti.

La empresa estatal Aguas Rionegrinas lanzó la licitación para ejecutar una importante obra de refuerzo de la red de agua potable en la zona noreste de Cipolletti , con una inversión provincial superior a los $451 millones . El proyecto busca mejorar el abastecimiento y optimizar la calidad del servicio para los vecinos de ese sector de la ciudad.

La intervención contempla la instalación de 1.468 metros de nueva cañería de agua potable sobre la calle Alem , en dos tramos específicos: desde Mengelle hasta Brentana y desde Brentana hasta Córdoba .

Según informó la empresa estatal, una vez finalizada la colocación de las cañerías también se realizará la reposición del pavimento en los sectores donde se desarrollen las tareas, con el objetivo de dejar la calzada en las mismas condiciones.

Apertura de ofertas en septiembre

El proceso licitatorio continuará el 10 de septiembre, fecha prevista para la apertura de las ofertas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar la obra.

Una vez adjudicado el proyecto, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha del replanteo de la obra.

Una inversión para fortalecer un servicio esencial

La obra demandará una inversión total de $451.261.916, financiada por el Gobierno de Río Negro a través de Aguas Rionegrinas.

Desde la Provincia destacaron que este proyecto forma parte de la política de inversión en infraestructura destinada a fortalecer los servicios esenciales y acompañar el crecimiento de Cipolletti, mejorando la capacidad de distribución de agua potable en una de las zonas con mayor demanda de la ciudad.