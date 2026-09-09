Las ferias de la economía social se realizarán el sábado en Parque Rosauer y el domingo en Plaza San Martín, con shows en vivo desde las 18.

Feria, música y productos locales: la propuesta que llega a Cipolletti este fin de semana.

Cipolletti tendrá este fin de semana una nueva propuesta para disfrutar en familia, recorrer emprendimientos y conocer productos elaborados por artesanos y emprendedores de la ciudad.

Las Ferias de la Economía Social se realizarán el sábado 12 de septiembre en Parque Rosauer y el domingo 13 en Plaza San Martín , en ambos casos de 15 a 20 .

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para los emprendedores locales y, al mismo tiempo, ofrecer al público una alternativa para realizar compras y acompañar la producción artesanal de la ciudad.

Qué se podrá encontrar

Durante las dos jornadas participarán emprendimientos de distintos rubros, con productos realizados de manera artesanal y propuestas para diferentes gustos.

Entre las opciones habrá:

Marroquinería y bijouterie.

Artesanías en madera, cuero y cerámica.

Alimentos y panificados caseros.

Tejidos y confecciones.

Aromáticas y cosmética natural.

Decoración e impresiones personalizadas.

Indumentaria y accesorios.

Productos ecológicos y sustentables.

La feria permitirá además conocer de cerca el trabajo de quienes producen y comercializan sus propios productos dentro de la economía social.

La Feria de la Economía Social regresa este fin de semana a Cipolletti. Habrán sorteos de emprendedores entre los presentes. Archivo

El domingo habrá música en vivo

La jornada del domingo en Plaza San Martín tendrá un atractivo extra. Desde las 18, se presentarán en vivo Dante El León de Oro y Mar Farías, con un repertorio que incluirá música melódica, pop y cuarteto.

De esta manera, la propuesta combinará el paseo por los distintos puestos con música y actividades para compartir durante la tarde.

Una propuesta para apoyar a los emprendedores

Las Ferias de la Economía Social forman parte de las iniciativas destinadas a promover el trabajo de emprendedores y artesanos locales, generar espacios de comercialización y fortalecer la participación comunitaria.

Con dos jornadas consecutivas y una propuesta musical incluida el domingo, Cipolletti se prepara para un fin de semana con opciones para recorrer, comprar y disfrutar al aire libre.