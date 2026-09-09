Se viene otro Frutazo en la UNCo: productos al costo directos de la chacra, torneo de fútbol y festival

Cónoce cuando, dónde y a qué hora se realizará la nueva edición de la feria impulsada desde la Universidad. Una propuesta imperdible.

Cinco Saltos será este viernes 11 de septiembre la sede de la XVI edición del Frutazo , la feria impulsada desde la Universidad Nacional del Comahue que reúne a productores del Alto Valle y permite acceder a alimentos y elaboraciones regionales mediante la venta directa, sin intermediarios.

En esta oportunidad, el encuentro tendrá como escenario la Facultad de Ciencias Agrarias de Cinco Saltos , ubicada sobre la Ruta Nacional 151, en el kilómetro 12,5. Las actividades se desarrollarán de 14 a 19 , con entrada libre y gratuita.

Luego de realizar su última edición en julio en Cipolletti , el Frutazo desembarca ahora en Cinco Saltos con una propuesta que combinará la tradicional feria de productores con actividades recreativas, encuentros con chacareros y un festival musical.

La novena edición del Frutazo llegó por primera vez a Cipolletti

Hasta el momento hay 16 productores confirmados, provenientes de Cinco Saltos, Allen, Contraalmirante Cordero, Centenario, Plottier y otros sectores del cordón productivo del Alto Valle.

Anabela Aranda, coordinadora general del Frutazo, docente e investigadora de la Facultad de Turismo, destacó la diversidad de localidades representadas y el vínculo directo que propone la feria entre quienes producen y los consumidores.

Una de las características centrales de la iniciativa es precisamente la eliminación de intermediarios en la comercialización. Los productos llegan directamente desde las chacras y emprendimientos regionales, lo que permite ofrecer valores más accesibles.

El armado de los puestos comenzará a las 13 y la comercialización se iniciará una hora después. La feria permanecerá abierta hasta las 19 o hasta agotar el stock disponible.

Torneo de fútbol y festival

Pero la jornada en la Facultad de Ciencias Agrarias no estará limitada a la venta. También habrá un espacio de conversación en el que productores podrán compartir sus historias familiares y generacionales vinculadas con las chacras y la producción regional.

Esta edición incorporará además un torneo de fútbol 8 interclaustro, que se disputará en las canchas de la Facultad, mientras que el cierre estará acompañado por un festival musical con artistas del Valle.

El Frutazo nació a partir de una iniciativa de estudiantes y graduados de la Facultad de Turismo, articulada con la Facultad de Ciencias Agrarias. Actualmente, la organización general está a cargo del Frente Estudiantil Encuentro Comahue, que integra el Consejo Superior de la Universidad, junto con el claustro no docente.

Claudio Espinoza

Con la elección de la Facultad de Ciencias Agrarias como sede de esta XVI edición, Cinco Saltos se incorpora así a una propuesta que busca acercar la producción regional a los consumidores y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro entre la Universidad, los productores y la comunidad.

Cuándo y dónde será el Frutazo

La jornada se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre, de 14 a 17 hs, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo, ubicada en la Ruta Nacional 151 (km 12,5) de Cinco Saltos, destacando que el armado de stands comenzará a las 13 hs y la entrada será libre y abierta a toda la comunidad.