Abren las inscripciones al ciclo lectivo 2027 en Rio Negro: paso a paso

El Ministerio de Educación difundió el cronograma de inscripción para los estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y las escuelas técnicas.

El Ministerio de Educación de Río Negro confirmó las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2027.

Las familias de Río Negro ya tienen fecha para iniciar el proceso de inscripción al ciclo lectivo 2027 . El trámite alcanzará distintos niveles de la educación obligatoria.

La convocatoria contempla las inscripciones para sala de 4 años de Educación Inicial, primer grado de Educación Primaria y primer año de Educación Secundaria . También estarán incluidas las escuelas técnicas de la provincia.

El calendario establecido por Educación fijó el lunes 14 de septiembre como fecha de inicio para que las familias puedan retirar y completar las planillas correspondientes al ingreso escolar del próximo año.

Las inscripciones continuarán hasta el 25 de septiembre, por lo que las familias tendrán ese período para acercarse a las instituciones educativas y presentar la documentación requerida.

La subsecretaria de Innovación y Planeamiento del Ministerio de Educación de Río Negro, Aurelia Sosa, remarcó la importancia de que las familias estén atentas al inicio del proceso y completen correctamente cada instancia.

Para realizar el trámite, los interesados deberán presentarse en la institución educativa más cercana a su domicilio. También podrán retirar las planillas en las supervisiones o consejos escolares correspondientes.

Estefania Petrella

Cómo completar las planillas de inscripción

Uno de los puntos centrales del proceso será completar las planillas con todos los datos solicitados. Desde Educación remarcaron que no deberán quedar campos sin información para evitar inconvenientes durante la clasificación.

Además, las familias deberán indicar sus preferencias entre las instituciones disponibles. La cantidad de opciones que deberán seleccionar dependerá del nivel educativo al que ingrese cada estudiante.

En Educación Inicial y Primaria, las familias deberán completar tres opciones de establecimientos. En el caso de Educación Secundaria, deberán consignar ocho alternativas.

La recomendación oficial es prestar especial atención al orden de las preferencias, ya que esa información será considerada posteriormente durante el proceso de clasificación de los aspirantes.

Estefania Petrella

Qué deben hacer los estudiantes que terminan séptimo grado

Para quienes actualmente cursan séptimo grado y durante 2027 comenzarán la escuela secundaria, el procedimiento tendrá una particularidad. Las propias instituciones educativas entregarán las planillas a las familias.

De esta manera, los estudiantes que están finalizando la primaria no tendrán que iniciar el trámite desde cero en otra dependencia, sino que podrán recibir la documentación correspondiente en la escuela donde actualmente cursan.

Una vez completadas las planillas, serán las instituciones educativas las encargadas de acercarlas a la supervisión correspondiente. Allí comenzará la carga de la información y posteriormente el proceso de clasificación.

Estefania Petrella

Cuándo se conocerán los resultados

El Ministerio de Educación estima que los listados definitivos de estudiantes asignados a cada institución estarán disponibles entre fines de octubre y principios de noviembre.

Para llegar a esa instancia primero se realizará la carga de las planillas, el proceso de clasificación y, cuando corresponda, los sorteos para determinar el ingreso de los estudiantes.

Los sorteos serán necesarios únicamente cuando la cantidad de aspirantes supere el número de vacantes disponibles en una determinada institución educativa.

Desde Educación aclararon que esos procedimientos serán públicos y que las supervisiones comunicarán previamente el día y horario en que se desarrollará cada sorteo.

Por este motivo, las familias deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales durante las próximas semanas, especialmente después del cierre de las inscripciones, para conocer cómo continuará el proceso.