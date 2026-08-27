La Unter confirmó un nuevo paro de 48 horas si el Gobierno no mejora la oferta salarial

Tras un nuevo congreso extraordinario, los docentes rionegrinos confirmaron nuevas medidas a implementar en septiembre, además de otros reclamos vigentes. ¿Cuándo se confirmaría?

Un nuevo congreso de la Unter confirmó medidas de fuerza por 48 horas en toda la provincia si no se convoca a paritarias.

Los docentes rionegrinos realizaron este miércoles su congreso extraordinario en Villa Regina, donde definieron nuevas medidas de fuerza y ratificaron reclamos pendientes ante el Gobierno provincial. El salario, los institutos y distintos conflictos educativos fueron los principales ejes.

El CCCXCVI Congreso General Extraordinario de Unter resolvió ratificar el pliego de reivindicaciones y profundizar las acciones en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. La principal definición estuvo vinculada con la discusión salarial.

La secretaria general de Unter, Laura Ortiz López , confirmó que el gremio exigirá “Una convocatoria paritaria una vez conocido el IPC de agosto, que sea de manera inmediata. Si no, un paro de 48 horas si el Gobierno no convoca”, explicó la dirigente.

“Si el Gobierno convoca y no hay una propuesta que responda a las demandas que venimos trayendo hace un tiempo, que un docente que recién se inicia tenga un sueldo de $2 millones, si la propuesta no se acerca a eso, vamos a llevar adelante el paro”, afirmó Ortiz López.

De acuerdo con lo resuelto por la organización, si no existe convocatoria oficial, la medida podría realizarse durante septiembre, aproximadamente a mediados de ese mes. La fecha definitiva estará atada a la publicación del índice de inflación correspondiente a agosto.

En cambio, si el Ejecutivo provincial presenta una propuesta salarial durante la paritaria, el gremio volverá a convocar a sus representantes para analizar la oferta y resolver si acepta el planteo o profundiza las medidas.

Reclamo por las docentes del Instituto de Regina

Durante el encuentro sindical también se abordó el conflicto que involucra a cuatro profesoras del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina. El congreso resolvió exigir su inmediata restitución y reclamar la nulidad del proceso sumarial.

En ese marco, integrantes de la Unter se acercaron durante la jornada al instituto, donde estudiantes y docentes desarrollaban una clase pública para expresar su respaldo a las profesoras y cuestionar las medidas adoptadas.

Ortiz López explicó que el conflicto se originó luego del rechazo de las docentes a la reforma impulsada por el Gobierno provincial. Desde el gremio consideran que la situación afecta además el funcionamiento institucional de los institutos.

La dirigente sostuvo que las docentes fueron apartadas de sus cargos después de cuestionar una reforma que también fue rechazada por la organización sindical y por integrantes de otros institutos de la provincia.

“Estas cuatro profesoras han sido retiradas de su cargo porque se les ha hecho un sumario por rechazar una reforma que este Gobierno provincial impuso y que nosotros, desde el sindicato, también hemos rechazado junto con la definición de los profesores y profesoras de los distintos IFDC”, sostuvo.

Críticas por la autonomía de los institutos

Para la Unter, el conflicto no se limita a la situación particular de las cuatro docentes, sino que involucra el funcionamiento de los órganos de gobierno de los institutos de formación docente.

“Entendemos que esto es una manera de disciplinamiento que ha implementado el Gobierno ante un consejo directivo, porque es eso. El Gobierno provincial está atentando contra la autonomía de los institutos de formación docente”, afirmó Ortiz López.

La secretaria general remarcó que las docentes cuestionadas también integraban el consejo directivo y, por esa razón, tenían participación en las decisiones institucionales que fueron posteriormente observadas por las autoridades provinciales.

La reforma del estatuto y el pedido de inconstitucionalidad

Otro de los temas discutidos durante el congreso fue la modificación del estatuto de Unter vinculada con la Ley de Arraigo recientemente aprobada por la Legislatura de Río Negro.

El sindicato cuestionó que se hayan introducido cambios en su estatuto sin la participación de la organización. Según Ortiz López, la normativa interna establece mecanismos específicos para modificar sus disposiciones.

“Nosotros lo que denunciamos es la reforma que le hacen a nuestro estatuto sin la consulta del sindicato. Dentro del mismo estatuto se establece que no se puede hacer ningún tipo de cambio sin la participación ni la voz de quienes representamos al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación”, manifestó.

Frente a esta situación, el congreso resolvió que el Consejo Directivo Central, junto con los abogados del sindicato, avance con una presentación judicial para solicitar que la modificación sea declarada inconstitucional.

Rechazo al cierre del jardín de la Escuela Especial 4

La situación de la Escuela Especial N.º 4 de Cipolletti también formó parte de las resoluciones. La Unter ratificó su rechazo al cierre del Jardín que funciona en esa institución y respaldó el reclamo impulsado por la comunidad educativa.

La definición se suma a las expresiones de docentes, trabajadores y familias que cuestionaron la posibilidad de modificar el funcionamiento de ese espacio educativo y reclamaron que se garantice su continuidad.

Además del paro de 48 horas, la Unter anticipó que las medidas de fuerza podrían incluir movilizaciones. Las características de esas acciones todavía no fueron definidas y serán analizadas cuando se establezca el cronograma de protesta.

“En el marco de los paros obviamente va a haber movilizaciones que se van a definir en el momento, la modalidad que seguramente va a ser regional”, adelantó Ortiz López.