Calcatreu vuelve a la actividad con una condición: más trabajo para los rionegrinos

El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu acordaron reactivar la actividad en Jacobacci con más empleo local y capacitación.

El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu acordaron reactivar la actividad en Jacobacci con más empleo local y capacitación.

El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu alcanzaron un acuerdo que permitirá normalizar la actividad del proyecto minero en Ingeniero Jacobacci , con nuevos compromisos laborales, mejoras en seguridad e higiene y una prioridad concreta: que las oportunidades de empleo queden en la provincia.

El entendimiento apunta a destrabar la situación y avanzar con la reactivación del proyecto, pero bajo nuevas condiciones vinculadas al empleo y al impacto económico en la Región Sur.

Uno de los principales puntos del acuerdo establece la incorporación progresiva de 30 trabajadores al proyecto.

Además, otras 30 personas accederán a capacitaciones vinculadas con las necesidades laborales de Calcatreu. La formación será financiada por la empresa, con una inversión de hasta $2 millones por participante.

Las futuras búsquedas laborales deberán canalizarse a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), la Bolsa de Empleo Municipal y los mecanismos acordados.

La prioridad será para los trabajadores de Río Negro y, especialmente, de la Región Sur. Antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones deberán agotarse las posibilidades de contratación local.

Una mesa de trabajo con participación de la comunidad

El acuerdo también contempla la reactivación de la Mesa de Trabajo local, que sumará a la comunidad Lof Peñi Mapu.

El objetivo será mantener un ámbito de seguimiento y coordinación sobre el desarrollo del proyecto y sus impactos en la zona.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que la intención de la Provincia fue encontrar una salida que permitiera sostener un proyecto considerado estratégico para la Región Sur, pero corrigiendo los aspectos que habían generado cuestionamientos.

“Producción y empleo local tienen que avanzar juntos”, sostuvo la funcionaria.

También habrá cambios en seguridad e higiene

Otro de los puntos centrales del entendimiento está relacionado con las condiciones de seguridad e higiene.

La empresa deberá regularizar las observaciones realizadas y fortalecer el sistema de emergencias. Además, se implementarán mecanismos permanentes de control y seguimiento.

La Secretaría de Trabajo acompañará ese proceso y mantendrá sus facultades de fiscalización.

A partir de los compromisos asumidos, la Provincia avanzará con el levantamiento de la suspensión parcial y preventiva, lo que permitirá normalizar las actividades de Calcatreu.

Buscan que el proyecto también beneficie a Jacobacci

El acuerdo no se limita al empleo. También establece el objetivo de priorizar proveedores de Ingeniero Jacobacci, la Región Sur y el resto de Río Negro.

De esta manera, el Gobierno provincial busca ampliar el impacto económico del proyecto y lograr que la actividad minera genere oportunidades más allá de los puestos de trabajo directos.

La Provincia ratificó que continuará acompañando las inversiones que generen producción y empleo, pero bajo una premisa: que el crecimiento de Calcatreu se traduzca en más trabajo, capacitación y oportunidades para los rionegrinos.