Preocupación por el nivel inicial de la Escuela Especial 4 de Cipolletti: qué dijo Educación

El gremio docente de Unter reclamó sobre un posible cierre de la sala de jardín de infantes que funciona el establecimiento. Educación habló con LM Cipolletti y aclaró lo que está sucediendo.

Desde Unter solicitaron al Ministerio de Educación que no cierre el Jardín de Infantes que funciona en la Escuela Especial 4 de Cipolletti.

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N° 4 de Cipolletti atraviesa horas de preocupación luego de recibir una notificación que, según denunció Unter , anticipa un nuevo intento del Ministerio de Educación de cerrar definitivamente la sala de nivel inicial que funciona en la institución.

Desde la seccional local del gremio docente y la conducción central expresaron su rechazo a la medida y se hicieron presentes en la escuela para acompañar al cuerpo docente. Allí escucharon a los trabajadores y plantearon su respaldo a la continuidad del jardín.

El jardín de la Escuela Especial N° 4 tiene una trayectoria que se remonta a 1973, cuando comenzó a construirse un espacio educativo destinado a garantizar derechos de niños y niñas con discapacidad desde las primeras etapas de sus trayectorias.

El gremio remarcó que se trata de una conquista que fue sostenida durante décadas y que permitió consolidar una propuesta pedagógica específica dentro de la modalidad de educación especial. Por ese motivo, consideró que su eliminación implicaría un retroceso.

“Este espacio fue una lucha y conquista de años”, señalaron desde la organización sindical, al advertir que la sala no representa simplemente un lugar de cuidado para las infancias, sino una estructura pedagógica diseñada para atender necesidades particulares.

La propuesta incluye configuraciones de apoyo, recursos específicos y parejas pedagógicas capacitadas para acompañar los procesos educativos. Para Unter, estas herramientas resultan fundamentales para construir trayectorias escolares concretas y evitar que la inclusión quede limitada a una declaración formal.

Francisco Sánchez Valassina

Rechazo al posible cierre

Desde la conducción central calificaron la situación como un nuevo “atropello” contra la educación especial y recordaron que anteriormente existieron otros intentos de modificar la estructura de instituciones de esta modalidad en Cipolletti.

En ese sentido, mencionaron el proyecto que buscaba avanzar sobre la organización de la Escuela Especial 24 y la Escuela Especial 4, además del posible cierre del jardín. Para el gremio, ambas situaciones forman parte de una misma discusión.

La dirigencia sindical sostuvo que durante los últimos años se produjo un proceso de reducción de los espacios de nivel inicial dentro de las escuelas especiales. Según su interpretación, esa política implica un “achicamiento” de la modalidad y afecta particularmente a las familias que requieren propuestas educativas especializadas.

“Seguimos en la estructura especial, donde atendemos desde las mamás embarazadas, desde el nacimiento hasta la vida adulta”, explicaron, al reivindicar la integralidad de la modalidad y la existencia de distintos niveles dentro de su organización.

Educación negó el cierre y aseguró la continuidad del jardín

Tras el planteo realizado, desde el Ministerio de Educación de Río Negro aclararon que no existe una decisión de cerrar la sala de nivel inicial de la Escuela de Educación Especial N° 4 ni de suprimir cargos docentes.

En diálogo con LM Cipolletti, Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro, buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa y explicó que el objetivo del organismo provincial es garantizar la inclusión de los niños y niñas en los niveles que correspondan.

“Queremos llevar claridad sobre la supresión o cierre del nivel inicial”, señaló Strahl, quien remarcó que “no es la intención en ningún caso el cierre de salas y supresión de cargos”. Según explicó, se trata de un proceso que comenzó a trabajarse previamente junto con la institución.

La funcionaria sostuvo que la educación especial debe entenderse como una instancia de complementariedad dentro del sistema educativo y que las decisiones se toman teniendo como eje principal la continuidad de las trayectorias escolares de cada estudiante.

Cuatro niños continúan actualmente en la sala

Strahl detalló que actualmente son cuatro los niños que concurren al nivel inicial de la Escuela Especial N° 4. De acuerdo con la planificación prevista para el próximo ciclo lectivo, dos de ellos finalizarían esta etapa y continuarían sus trayectorias dentro de la propia institución.

En cuanto a los otros dos estudiantes, la directora general de Educación explicó que continuarán en la sala de nivel inicial de la escuela especial durante 2027. Esa continuidad se mantendría hasta el egreso del nivel y posteriormente se definirá su trayectoria en primaria.

Desde el Ministerio remarcaron que la decisión no implica una eliminación automática del espacio ni una interrupción de las trayectorias. Por el contrario, señalaron que cada caso será analizado de acuerdo con las necesidades educativas y las decisiones adoptadas junto con las familias.

Las familias podrán solicitar el ingreso en 2027

Otro de los puntos planteados por Strahl está relacionado con las inscripciones para el próximo año. La funcionaria aseguró que las familias que soliciten que sus hijos concurran a la sala de la Escuela Especial N° 4 podrán hacerlo.

Según explicó, esa posibilidad estará sujeta a la evaluación y aprobación de los equipos directivos correspondientes. De esta manera, desde Educación sostienen que no existe una determinación general que impida el acceso al espacio de nivel inicial de la institución.

La aclaración oficial se produjo luego de que Unter denunciara un supuesto intento de “cierre definitivo” del jardín y reclamara al Ministerio que diera marcha atrás con la medida que, según el gremio, afectaría una conquista sostenida durante más de cinco décadas.

El Ministerio descartó un ajuste

Frente a los cuestionamientos sindicales, Strahl negó que la situación responda a una política de ajuste presupuestario o a una estrategia destinada a reducir la estructura de la educación especial en la provincia.

“No hay ninguna intención de ajuste ni supresión de cargos”, afirmó la funcionaria, quien insistió en que el proceso responde a un trabajo iniciado con anterioridad y que apunta a garantizar la inclusión y las trayectorias educativas de los estudiantes.

Recuerdan el conflicto de 2022

Los trabajadores y representantes sindicales también recordaron que una situación similar ya había generado resistencia en 2022. En aquella oportunidad, la comunidad educativa se movilizó para defender la continuidad del jardín que funciona dentro de la institución.

Según Unter, aquella experiencia demuestra que existe un fuerte respaldo de docentes y familias a la permanencia del espacio. Por eso, anticiparon que volverán a organizar acciones para evitar que el cierre avance durante este año.

“Este año seguiremos con la resistencia y no avanzarán sobre el jardín de la Escuela Especial 4”, expresaron desde el gremio, en una definición que anticipa un nuevo escenario de conflicto con las autoridades educativas provinciales.