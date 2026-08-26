Patrimonio natural: concretarán dos jornadas de plantación masiva de sauce criollo en Fernández Oro

Se concretarán este jueves y viernes en Fernández Oro las Primeras Jornadas de Plantación Masiva de Sauce Criollo, patrimonio natural de los Valles Irrigados.

La preservación como especie del sauce criollo se plantea como un objetivo de toda la sociedad.

Una hermosa y auspiciosa actividad de respeto y compromiso con la Naturaleza se concretará este jueves y viernes en la ciudad de Fernández Oro. En el marco de la campaña provincial en Río Negro destinada a recuperar y preservar el sauce criollo (Salix humboldtiana), en la vecina localidad se realizarán las primeras Jornadas de Plantación Masiva de tan emblemático árbol.

El sauce criollo es el único árbol nativo de los valles irrigados de Río Negro y Neuquén , por lo que su conservación y todas las medidas que se adopten para garantizar su existencia se vuelve un deber tanto para los gobernantes como para el conjunto de la sociedad.

"¡Se planta!" es la denominación oficial de la campaña provincial, que contempla acciones en distintas localidades de la provincia, en el marco del Día Nacional del Árbol, que se conmemora cada 29 de agosto, es decir, en esta ocasión, este sábado.

El sauce criollo es un árbol que se encuentra en vulnerabilidad ambiental. Por tal motivo, la plantación masiva de la especie en Fernández Oro y otras localidades de Río Negro se vuelve una necesidad imperiosa para su preservación.

Para este jueves 27, las primeras Jornadas de Plantación Masiva tendrán por escenario el Parque Central orense, ubicado junto a la Ruta Provincial 65. Las actividades se desplegarán en dos horarios, el inicial de 10 a 12 y el otro, de 13 a 16.

En tanto, para este viernes 28 se ha previsto plantar los arbolitos en la ciclovía que se extiende paralela a la Ruta Provincial 65, entre calles Rivadavia e Iguazú, en horario de 10 a 12. También se plantarán, entre 13 y 16, en la plaza Los Perlas.

Plantación masiva organizada por Provincia

Las Jornadas de Plantación Masiva son organizadas por la Dirección de Recursos Forestales–Valles Irrigados, del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Con las actividades programadas, se procura dar a conocer la propuesta conservacionista y acompañar una acción que busca recuperar y poner en valor patrimonio natural rionegrino.

De acuerdo con el sitio web sauce nativo "en la actualidad, el sauce nativo atraviesa una situación de vulnerabilidad ambiental. Su presencia en los paisajes donde históricamente crecía se ha reducido de manera significativa. En la mayoría de los ríos del país, las poblaciones naturales disminuyeron y, en muchos casos, persisten únicamente en pequeños grupos de árboles o ejemplares aislados".

Extracción descontrolada y pérdida de hábitat

En esta realidad, influyen diversos factores, principalmente la "extracción descontrolada en el último siglo. Durante la llegada de los pioneros y la expansión de los asentamientos humanos en las costas de los ríos, la madera del sauce criollo fue ampliamente utilizada. En el caso de las poblaciones sobre el río Negro, al ser el único árbol disponible, se convirtió en un recurso fundamental para obtener leña o fabricar postes y herramientas, así como para la construcción de los poblados".

También guarda relación con "la pérdida hábitat debido" a diversos factores, como "la regulación de los ríos que modifican las épocas de crecidas, generando un régimen hidrológico distinto al cual el sauce evolucionó y desarrolló su estrategia reproductiva".

Además, se debe a la actividad y desarrollo del agro y de las ciudades que "modifican el ambiente donde crecía habitualmente" y al problema de "la introducción de especies arbóreas exóticas que compiten por el nicho, tales como otros sauces introducidos, como el Salix fragilis y sus híbridos, álamos (Populus spp.), olivillos (Elaeagnus angustifolia), eucaliptos (Eucalyptus spp.) y tamariscos (Tamarix spp.)".

Riesgo de degradación genética

La situación se ha complicado, a la vez, porque los sauces foráneos "además de competir por el espacio, degradan al sauce criollo genéticamente, ya que comenzaron a aparecer híbridos de sauce criollo que no corresponden con el genotipo original, ya que tienen carga genética de los sauces introducidos".

Es así que en el presente, en la Patagonia, las poblaciones de Salix humboldtiana "están muy fragmentadas, encontrándose muy pocos individuos que sobreviven, con escasas posibilidades de reproducción natural".