El bosque de las sombras más antiguas: la historia de los árboles petrificados

Uno de los tesoros naturales de Río Negro cumple 23 años bajo la ley de protección que permite su conservación. Dónde queda y cómo se formó.

El bosque petrificado es uno de los tesoros naturales de Río Negro.

Río Negro celebra 23 años de conservación en el bosque petrificado como Área Natural Protegida (ANP). Se trata de un espacio de 625 hectáreas que resguarda un yacimiento excepcional de troncos fósiles que datan de hace más de 60 millones de años.

El bosque petrificado de Río Negro es un lugar inigualable que continúa reafirmando su valor paleontológico, educativo y turístico dentro del Sistema Provincial de ANP, y su valor como Monumento Natural.

Creado por la Ley Provincial N 2669 en 2002, bajo la categoría de “ Monumento Natural ” (Ley N 3689), este espacio de 625 hectáreas resguarda un yacimiento excepcional de troncos fósiles que datan de hace más de 60 millones de años. En ellos se conservan restos de antiguos bosques que poblaron la región durante el período Paleoceno , cuando el clima templado y húmedo favorecía una exuberante vegetación similar a las araucarias y otras especies tropicales en el actual territorio de Río Negro.

El proceso de petrificación que dio origen a este bosque ocurrió bajo condiciones únicas: los troncos fueron arrastrados por antiguas corrientes hacia zonas ricas en sales y cubiertos por sedimentos sin oxígeno, donde los minerales reemplazaron lentamente la materia orgánica. Este fenómeno natural permitió preservar con gran detalle la estructura original de los árboles, incluyendo ramas, frutos y semillas, ofreciendo una ventana al pasado geológico de la Patagonia.

bosque petrificado (1)

Además de su valor científico, el bosque petrificado de Valcheta es un atractivo turístico destacado de la Región Sur. Su paisaje, dominado por jarillas y aves locales, combina la fuerza del desierto patagónico con la huella milenaria de los fósiles.

El cuerpo de Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Provincial cumple un rol fundamental en la protección, conservación y monitoreo del área. Su presencia permanente permite preservar los restos paleobotánicos, garantizar la visita responsable y fortalecer el vínculo entre la comunidad y este patrimonio natural único.

A 23 años de su creación, el Bosque Petrificado de Valcheta continúa siendo un emblema de la historia natural rionegrina y un testimonio vivo del compromiso provincial con la conservación del ambiente y el conocimiento científico.

Cómo visitar el bosque petrificado

El bosque petrificado se encuentra muy cerca de la zona urbana de Valcheta. El pueblo está ubicado a unos 100 kilómetros de San Antonio Oeste y Las Grutas, sobre la RN23, en la llamada Línea Sur.

Durante las recorridas por la zona del bosque petrificado, y con la ayuda de los guías especializados, los visitantes pueden recrear con la imaginación cómo fueron aquellos inmensos bosques y la vida que allí se desarrollaba.

Hay diversos tipos de troncos petrificados que se pueden ver. Algunos de ellos llegan a medir más de 30 metros y muchos se conservan de forma vertical. El área del bosque petrificado se puede recorrer a pie o a través de un sistema de senderos para bicicletas.

bosque petrificado (2)

Además, se puede conocer el Museo Natural Bosque Petrificado y el Museo Regional de Valcheta que alberga una vasta colección de tesoros arqueológicos, geológicos, paleobotánicos e históricos.

El área protegida donde se encuentra el bosque petrificado está muy cerca del centro urbano de Valcheta y se puede visitar durante todo el año.