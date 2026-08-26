DNI y lentes gratis: los operativos que recorrerán los barrios de Cipolletti

Los móviles del Registro Civil y del programa Enfocar Río Negro, continúan atendiendo gratuitamente a los cipoleños. ¿Por dónde se encuentran?

El Gobierno de Río Negro continúa desplegando distintos operativos territoriales en Cipolletti para acercar trámites y servicios esenciales a los vecinos. Durante las próximas jornadas, los barrios tendrán atención del Registro Civil y controles oftalmológicos gratuitos.

La propuesta busca evitar que los habitantes deban trasladarse hasta las oficinas centrales para realizar gestiones o acceder a prestaciones de salud. El cronograma contempla diferentes puntos de la ciudad y localidades cercanas durante las próximas semanas.

Este miércoles 26 de agosto, entre las 10 y las 18, una unidad del Registro Civil se encuentra atendiendo en el CPC del barrio Labraña . Los vecinos podrán acercarse para realizar diferentes trámites vinculados con su documentación personal.

Entre las gestiones disponibles se encuentran la realización de nuevos DNI, renovaciones y cambios de domicilio, entre otros trámites. La atención territorial permite resolver estas cuestiones directamente en los barrios, sin necesidad de concurrir a las oficinas centrales.

El operativo continuará el próximo lunes 31 de agosto, también entre las 10 y las 18, cuando la unidad móvil se traslade hasta Isla Jordán. En esa oportunidad, funcionará en el predio de Camioneros, ubicado sobre calle Julio Dante Salto.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Río Negro para fortalecer la presencia territorial del Registro Civil. El objetivo es facilitar el acceso a documentación y trámites fundamentales, especialmente para quienes tienen mayores dificultades para trasladarse.

El programa de salud visual también continúa

En paralelo, Cipolletti continúa siendo uno de los puntos de atención del programa Enfocar Río Negro, una iniciativa provincial destinada a acercar controles oftalmológicos y soluciones visuales gratuitas a distintos sectores de la comunidad.

El programa ya permitió realizar más de 1.600 atenciones en Cipolletti y entregar más de 1.200 lentes. La propuesta lleva los controles directamente a los barrios, evitando que los vecinos deban trasladarse para acceder a una consulta especializada.

A nivel provincial, el alcance de la iniciativa también es significativo. Según los datos difundidos, ya fueron entregados más de 11.000 lentes y se realizaron miles de controles oftalmológicos gratuitos en diferentes localidades de Río Negro.

La atención apunta a detectar problemas visuales y facilitar el acceso a los anteojos necesarios. De esta manera, la política busca mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, adultos mayores y personas que necesitan controles o correcciones visuales.

El cronograma continuará en la ciudad

Las actividades vinculadas con el programa de salud visual continuarán durante las próximos días en distintos puntos de Cipolletti. El cronograma contempla una amplia cobertura territorial para acercar los controles a diferentes barrios y sectores de la ciudad.

Este miércoles 26 de agosto, la atención se desarrolla en el CPC Labraña. El jueves 27 y viernes 28, en tanto, el operativo se trasladará al CPC Ferri, con atención destinada a vecinos de La Alianza y Los Tulipanes.

El lunes 31 de agosto será el turno de Isla Jordán, donde el equipo trabajará en el Predio de Camioneros, sobre calle Julio Dante Salto. Allí se concentrarán nuevamente las prestaciones destinadas a los vecinos de ese sector.

Posteriormente, el martes 1 y miércoles 2 de septiembre, el programa llegará a Balsa Las Perlas. Las consultas se realizarán en el Centro de Jubilados, ampliando así la cobertura hacia uno de los sectores más alejados del centro de Cipolletti.

El recorrido continuará el jueves 3 de septiembre en el CPC Santa Elena. Luego, el viernes 4 y sábado 5, los equipos estarán presentes en el Gimnasio N° 1 para continuar con los controles y la atención de los vecinos.

Finalmente, el cronograma previsto para Cipolletti contempla el lunes 7 y martes 8 de septiembre en el Estadio Municipal, ubicado sobre Naciones Unidas 1700. Allí finalizará esta etapa del recorrido territorial del programa.