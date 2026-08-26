Alerta por viento: así estará el clima este miércoles en el Alto Valle

La región fue incluída en el Sistema de Alerta nivel amarillo, por lo que hay que tomar previsiones. Se anuncian ráfagas de hasta 87 km/hora.

Se espera un miercoles con intenso viento en la región del Alto Valle, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional.

El miércoles arrancó con algunos chaparrones en la zona del Alto Valle, con una temperatura mínima de 9º. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la máxima llegará a 17º, con cielo mayormente nublado con algunos períodos de sol.

Pero se anticipa que el protagonista de la jornada será el viento , y por momentos fuertes.

El pronóstico del organismo nacional destaca que todo el oeste provincial, incluida la región, queda incorporada en el Sistema de Alerta Temprana con nivel Amarillo, que prevé “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El reporte indica que la intensidad del viento alcanzará, a lo largo de todo el día, los 50 km/h. Sin embargo, se esperan ráfagas de hasta 87 km/h en horas de la tarde, por lo que habrá que tomar previsiones.

Para el jueves se espera una merma del viento con temperaturas similares, de entre 9 y 17º, con el cielo que seguirá nublado y momentos de sol. Así seguirá incluso hasta el fin de semana.

Más nieve y lluvias en la cordillera

En la región cordillerana rionegrina, tanto en Bariloche como en El Bolsón, se espera otro día con precipitaciones. Durante la mañana y la tarde habrá lluvias fuertes, mientras que al llegar la noche se producirá otra nevada. El fenómeno estará acompañado por el frío, con temperaturas que rondarán entre los 2 y los 6 grados. Las mismas condiciones se mantendrán hasta domingo.

En Maquinchao, en la Línea Sur provincial, se anticipa un contexto desapacible, con una temperatura de entre 1 y 9º, con lluvias por la mañana, viento por la tarde -ráfagas de hasta 87 km/h- y lluvias y nevadas durante la noche.

Mientras que para la Costa Atlántica se anuncian un registro de entre 9 y 18º de temperatura, con lluvias por la mañana y cielo encapotado en la mayor parte del día.