Enfocar Río Negro continúa en Cipolletti: dónde estarán los consultorios oftalmológicos gratuitos

El programa de salud visual que recorre la provincia, continuará esta semana en la ciudad con nuevos barrios. El detalle.

El programa de salud visual que recorre Río Negro, continuará su atención gratuita esta semana en Cipolletti.

El programa Enfocar Río Negro continúa esta semana su recorrido por Cipolletti con nuevas jornadas de atención oftalmológica gratuita . La iniciativa busca facilitar controles visuales y el acceso a soluciones para distintos grupos de la comunidad.

El operativo, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano junto al Ministerio de Salud y el Municipio, comenzó el miércoles pasado en la ciudad y prevé alrededor de 200 turnos diarios durante su permanencia.

Desde su llegada, vecinos pudieron acceder a consultas sin costo, con una propuesta especialmente destinada a niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad.

Dónde continúa el cronograma

Uno de los momentos destacados de las primeras jornadas fue el caso de un vecino mayor de 60 años que accedió por primera vez en su vida a una consulta oftalmológica y valoró especialmente la posibilidad.

El vecino destacó que la iniciativa representa un beneficio para quienes necesitan atención visual y consideró positivo que el Gobierno provincial acerque este tipo de prestaciones directamente a los barrios y espacios comunitarios de Cipolletti.

Tras las primeras jornadas en el Estadio Municipal, los consultorios móviles continuarán desplazándose por distintos sectores de la ciudad para ampliar el alcance territorial del programa y acercar las consultas a más vecinos.

Este martes, 18 de agosto, la atención se desarrolla en la Escuela N° 285 del barrio Martín Fierro. El espacio forma parte del cronograma definido para continuar con las consultas durante esta semana.

De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo punto será el Punto Digital del Distrito Vecinal Noreste, donde los equipos de Enfocar Río Negro estarán presentes durante el miércoles 19 y jueves 20 de agosto.

En ese espacio se concentrarán nuevas consultas oftalmológicas gratuitas, dentro de un esquema que busca sostener la atención en diferentes sectores de Cipolletti y facilitar el acceso de quienes tienen dificultades para trasladarse.

Las próximas fechas en Cipolletti

El recorrido continuará el viernes 21 y sábado 22 de agosto en el Sindicato de la Fruta. De esta manera, el operativo mantendrá durante el fin de semana su presencia en otro punto estratégico de la ciudad.

Después de esas jornadas, el cronograma prevé nuevas fechas en los Centros de Promoción Comunitaria. El lunes 24 de agosto será el turno del CPC Costa Norte, con otra jornada de atención visual para la comunidad.

El martes 25 de agosto, los consultorios móviles llegarán al CPC Costa Sur, mientras que el miércoles 26 harán lo propio en el CPC Labraña, ampliando progresivamente la cobertura hacia distintos sectores de Cipolletti.

El recorrido seguirá el jueves 27 y viernes 28 de agosto en el CPC Ferri. Finalmente, el cronograma de agosto tendrá su última fecha prevista el lunes 31, cuando la atención llegue a Isla Jordán.

Horarios y objetivos del programa

En todas las jornadas, el horario informado para el operativo es de 9 a 15. La modalidad permite organizar la atención durante varias horas y sostener el despliegue de los equipos en cada punto establecido.

El programa Enfocar Río Negro tiene como objetivo mejorar la salud visual y reducir barreras de acceso a controles oftalmológicos. Por eso, su estrategia combina el traslado de equipos y profesionales con presencia territorial.

Además de las consultas, el programa contempla acciones vinculadas con el acceso a recursos necesarios para mejorar la visión, dentro de una política pública que apunta especialmente a sectores que pueden requerir mayor acompañamiento.