La colorida fotogalería del acto central por el 123 aniversario de Cipolletti
La ciudad está de fiesta. Mirá las mejores fotos del acto realizado este sábado en el Parque Rosauer. ¡Que los cumplas, feliz!
Cipolletti apagó las velitas. La ciudad está de fiesta. Vecinos, instituciones, organizaciones y autoridades se reunieron para participar del acto central por el 123° aniversario de una ciudad que atraviesa una etapa de fuerte transformación. El Parque Rosauer volvió a convertirse en el corazón de la celebración de Cipolletti.
La ceremonia reunió al intendente Rodrigo Buteler y al gobernador Alberto Weretilneck, acompañados por funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales y representantes de diferentes instituciones. También participó el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati.
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