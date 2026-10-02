Rodrigo Buteler: "Cipolletti está en uno de sus mejores momentos"

En el 123° aniversario de Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler repasó las obras clave y sostuvo que la ciudad vive un momento de gran avance.

En el marco del 123° aniversario de Cipolletti , que se celebra este sábado 3 de octubre , el intendente Rodrigo Buteler realizó un balance detallado de su gestión y analizó la evolución del Municipio desde el aniversario 2025 hasta la actualidad.

Durante su análisis, el jefe comunal remarcó el posicionamiento alcanzado por la ciudad en la región y afirmó: "Estamos en un excelente momento en la ciudad. Estamos en uno de los mejores momentos que vivimos en los últimos años". En el mismo sentido, sostuvo que " Cipolletti hoy es un lugar muy atractivo para las inversiones".

Al evaluar la transición entre el año anterior y la situación presente, el mandatario destacó la concreción de los planes fijados. "En 2025 planteamos el desafío de avanzar con grandes obras de infraestructura y, en 2026, esas obras están en proceso de licitación o ejecución", explicó Buteler . Asimismo, aseguró que en términos de gestión el año se desarrolla "muy bien, o sea mejor de lo que pensaba".

Autonomía municipal y obras de gran envergadura

Buteler ponderó la capacidad de la administración local para encarar proyectos estratégicos con recursos propios. "Nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de, o logramos tener la capacidad de licitar obras de gran envergadura", manifestó, tras recordar que anteriormente "por agua y cloacas, por ejemplo, la única opción que tenías era ir a Enohsa a presentar el proyecto, a ver si la Nación te los pagaba".

Entre las iniciativas principales, el intendente confirmó que en noviembre o diciembre se realizará la apertura de sobres de licitación para la construcción de un troncal cloacal, con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos financiados por la Municipalidad.

Sobre el alcance del proyecto sanitario, el jefe comunal precisó que la labor "nos permite crecer en 100.000 habitantes con cloacas en la zona norte". A su vez, resaltó que la planificación posibilitará "resolver las cloacas de todos los barrios de San Luis".

En relación con la provisión de agua potable, el intendente hizo hincapié en las gestiones articuladas con el gobierno provincial. "Logramos, con la Provincia, destrabar una obra paralizada por Nación que era un acueducto de gran envergadura que permite crecer en 100.000 habitantes con acceso al agua", detalló.

Al momento de contextualizar la importancia de esta infraestructura, Buteler argumentó que Cipolletti registra una tasa de crecimiento del 3% anual. Por ello, enfatizó que garantizar agua y cloacas para 100.000 personas equivale a proyectar "más de 20 años de crecimiento sin problemas".

Atraso de 12 años y transformación urbana en marcha

Respecto a su trayectoria al frente del Ejecutivo municipal, el jefe comunal recordó la dinámica de los tres períodos de aniversario transcurridos. "El primer año nos acomodamos, nos ordenamos, nos acostumbramos a un nuevo orden político y económico del país", señaló, indicando que esa etapa sirvió para ordenar la ciudad, el espacio público y los servicios.

Seguidamente, en la etapa posterior se avanzó hacia un esquema de obra pública a mayor escala con tareas habituales como cordón cuneta, asfalto, reconversión del alumbrado público y proyectos medianos como las rotondas. "Podemos decir que durante 12 años en el Municipio no se hicieron obras grandes, por lo que hay un gran atraso en infraestructura y eso es lo que estamos haciendo ahora", aseveró el mandatario.

Actualmente, el municipio ejecuta un plan que contempla 700 cuadras de asfalto, el nuevo acceso por la Ruta 65, la ampliación de la calle Salto y el proyecto para la ampliación de la Circunvalación. "Nos está pasando que tenemos obras en marcha en distintos barrios, al mismo tiempo, y la gente no estaba acostumbrada", expresó.

El Municipio construye una rotonda en la Circunvalación. Será el primer paso de la transformación de la calle Perón y toda la zona este de Cipolletti.

Frente al despliegue simultáneo de frentes de trabajo, Buteler graficó la realidad urbana señalando que "Cipolletti es un caos de obra pública". No obstante, aclaró que hoy se convive "con la satisfacción de que hay proyectos en marcha y, al mismo tiempo, el malestar que generan los trabajos sobre todo cuando llueve y todo queda parado unos días".

En ese contexto, el intendente proyectó la continuidad de las intervenciones a futuro: "Los cipoleños se tienen que acostumbrar porque se vienen dos años de mucho movimiento, de mucha obra en ejecución".

Ordenamiento del presupuesto y conectividad regional

En cuanto al orden financiero de la Municipalidad, Buteler remarcó la reducción en la incidencia de los salarios dentro del presupuesto total. "Se habla siempre de un presupuesto sano no destina más del 45% del presupuesto a salarios, nosotros comenzamos con un 55% y hoy llegamos al 45% o quizás menos", explicó el jefe comunal, señalando que este margen permite abordar tanto obras pequeñas como de gran porte.

Respecto a las obras de infraestructura de mayor escala que dependen de la conectividad regional, el intendente identificó las principales prioridades expuestas por el sector privado. "Lo que nos plantean todos los inversores es que necesitan que se resuelva el cuello de botella de la conectividad", argumentó, contextualizando la situación en el marco del rol de Río Negro como exportador de gas y petróleo de Vaca Muerta.

Sobre la transferencia de la infraestructura vial y ferroviaria a la órbita provincial, el mandatario afirmó: "El traspaso de las rutas y el tren a Río Negro es la frutilla del postre para nosotros". Además, indicó que la Provincia asumió la decisión política y económica de abordar el tema mediante fondos comprometidos y estudios específicos para mejorar la integración con Neuquén.

Para finalizar, Buteler contrapuso la situación actual con las experiencias pasadas ante la administración central. "Antes cuando íbamos por el tren o la ruta a Nación chocábamos con una pared gigante y te frustraba", sostuvo, concluyendo que actualmente "hay que tener paciencia, pero somos parte de la mesa de discusión para resolver ese conflicto".