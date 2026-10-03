Fiberland: conectividad de alta velocidad con ADN cipoleño

La empresa cipoleña es pionera en el servicio de internet por fibra óptica de esta tecnología en la comunidad.

Fiberland SRL nació en Cipolletti el 15 de marzo de 2019, fundada por Juan Manuel Rosales y Manuel Alberto Rosales. Desde el primer día, la empresa eligió enfocarse en la fibra óptica al considerar que la ciudad necesitaba una infraestructura de red preparada para el futuro, lo que la convirtió en pionera de esta tecnología en la comunidad.

Cipolletti es el lugar donde construyó su identidad como empresa local. Creció desplegando su red y acompañando a cada cliente con atención cercana y respuestas rápidas. Con más de 10 años de trayectoria en el rubro de las telecomunicaciones , hoy amplió sus servicios —que incluyen televisión digital , internet satelital y soluciones tecnológicas avanzadas — para continuar expandiéndose en Río Negro y Neuquén con el mismo compromiso del primer día: conectar a la región con tecnología y cercanía.

Conectar hogares y negocios implica estar cerca, brindar confianza y ofrecer respuestas agilizadas. Por eso, Fiberland se destaca por contar con soporte local y una guardia técnica 24/7 , garantizando un acompañamiento permanente para que cada usuario e institución se sienta respaldado.

Fiberland brinda servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica.

Tecnología a la medida de cada hogar y empresa

El despliegue de su infraestructura combina conexiones estables de alta velocidad tanto por aire como mediante fibra óptica de última generación. Esta última transmite datos a través de ondas de luz sin verse limitada por las distancias al nodo de red. Esto asegura que múltiples dispositivos puedan funcionar de manera simultánea en un mismo hogar u oficina (para streaming, videollamadas, estudio o gaming) sin afectar el rendimiento del servicio.

De cara al futuro, Fiberland renueva su firme propósito de impulsar el desarrollo tecnológico de Cipolletti y de toda la región. Su meta es clara: seguir apostando a la innovación con un servicio de excelencia, respaldado por la calidez de un equipo que conoce y valora a su gente. Un compromiso vivo que se refleja en cada nueva conexión, acercando a las personas y potenciando su día a día.

La empresa Fiberland cuenta con servicio técnico las 24 horas.

Cómo contactar a Fiberland

Tel: 0299 4770297

WhatsApp: 299 5804801

Instagram: @fiberland_srl

Facebook: @fiberlandsrl