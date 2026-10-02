Video desesperante: Circulaba en contramano de noche por la ruta 22, cerca de Cipolletti

Con balizas y sorprendiendo al nutrido tránsito, el Honda Fit motivó maniobras de emergencias de los otros vehículos para evitar una tragedia. Increíble pero real.

Una imagen que parece de película. ¿Qué le habrá pasado al conductor?

Una maniobra de altísimo riesgo fue registrada en las últimas horas en la Ruta Nacional 22 , en el tramo que conecta Fernández Oro con Cipolletti , donde un vehículo avanzó en contramano durante la noche, obligando a otros conductores a esquivarlo para evitar una tragedia .

La increíble secuencia fue captada en video por un camionero a través de la cuenta de usuario Falconautomotores. En la grabación se observa a un automóvil Honda Fit desplazándose en sentido contrario en dirección hacia Cipolletti. El hecho ocurrió en un sector de puentes elevados con carril de doble mano que carece de alumbrado público, lo que redujo drásticamente la visibilidad y aumentó la peligrosidad.

A medida que el vehículo avanzaba por el carril equivocado, varios automovilistas y choferes de transporte de carga debieron reaccionar de manera imprevista. Ante la sorpresiva presencia del auto, los conductores que transitaban de frente encendieron sus luces altas a modo de advertencia y realizaron maniobras bruscas de cambio de carril para esquivarlo.

Incertidumbre sobre el conductor

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del conductor ni se registraron reportes oficiales de un choque derivado del hecho. De milagro, por ende, no hay que lamentar un grave siniestro en una zona que viene muy castigada por los accidentes.

Tras la viralización de las imágenes, se generaron diversas hipótesis sobre lo ocurrido, mientras algunos usuarios sugirieron que el automovilista desconocía la zona o sufrió una confusión con la traza vial, otros indicaron que pudo haber ingresado por error intentando alcanzar un retome.

Ninguna de estas versiones fue confirmada por las autoridades oficiales. Increíble pero real. Y pasó acá, bien cerquita de Cipolletti.