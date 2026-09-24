La Legislatura aprobó Duplicar Norte y $7.000 millones irán a las rutas 22 y 151

La Legislatura respaldó el acuerdo por 37 votos contra 7. El aporte de la empresa será destinado íntegramente a obras en las rutas nacionales 22 y 151.

La Legislatura rionegrina avanzó en la aprobación del aporte del proyecto Duplicar Norte para financiar arreglos de las rutas nacionales 22 y 151.

La Legislatura de Río Negro aprobó el acuerdo entre el Gobierno provincial y Oleoductos del Valle S.A. ( OLDELVAL ) para avanzar con el Proyecto Duplicar Norte , aunque la iniciativa generó diferencias y no consiguió el acompañamiento de todos los bloques.

La propuesta obtuvo 37 votos positivos y siete negativos y ratificó el Acta Acuerdo firmada el 31 de agosto de 2026 entre el gobernador Alberto Weretilneck y representantes de la empresa. Además, declaró de interés público al proyecto .

Duplicar Norte tiene como objetivo ampliar la infraestructura destinada al transporte de hidrocarburos y contempla un nuevo oleoducto de 207 kilómetros. Según se destacó durante el debate legislativo, 146 kilómetros de esa nueva infraestructura atravesarán territorio de Río Negro.

Uno de los principales puntos del acuerdo es el aporte para el desarrollo territorial que deberá realizar OLDELVAL. La empresa aportará 4.640.000 dólares, una cifra equivalente a aproximadamente $7.000 millones, que tendrá un destino establecido previamente.

El proyecto Duplicar Norte aportará $7 mil millones destinados exclusivamente a la reparación de las rutas nacionales 22 y 151.

Los $7.000 millones tendrán un destino exclusivo

La legisladora Lorena Yansen, de Juntos Somos Río Negro y miembro informante del proyecto, explicó que el 100% de los recursos deberá utilizarse para comenzar con las obras de reparación urgente de las rutas nacionales 22 y 151.

Yansen enfatizó que el dinero, “del primero al último peso”, tendrá como destino ambos corredores. De esta manera, los aproximadamente $7.000 millones no podrán ser derivados hacia Rentas Generales ni utilizados para afrontar gastos corrientes de la administración provincial.

La parlamentaria relacionó esta decisión con el traspaso de las rutas a la Provincia y sostuvo que Río Negro decidió asumir el desafío de avanzar con las intervenciones ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

También expuso cifras sobre la situación de ambas rutas y aseguró que entre 2018 y 2026 se contabilizaron 212 víctimas fatales. Además, mencionó como antecedente el aporte obtenido dentro del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Sin embargo, la propia discusión legislativa dejó en evidencia que existe coincidencia en que los recursos no permitirán solucionar integralmente los problemas de ambos corredores. Ese punto apareció tanto entre quienes acompañaron el proyecto como entre quienes formularon cuestionamientos.

Lorena Yansen (Juntos Somos Río Negro)

Los cuestionamientos que aparecieron durante el debate

Patricia Mc Kidd manifestó el respaldo de su espacio a la llegada de inversiones privadas y calificó a Duplicar Norte como una obra estratégica para el desarrollo hidrocarburífero, aunque formuló reparos respecto de la administración y control de los recursos.

Entre sus cuestionamientos se refirió particularmente a la tasa de fiscalización y control ambiental. También consideró que el monto destinado a las rutas nacionales 22 y 151 será insuficiente para resolver de manera integral los problemas existentes en ambos corredores.

Leandro García, del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, reiteró la posición crítica de su espacio frente al RIGI y sostuvo que la llegada de inversiones energéticas también responde a las condiciones estratégicas de Río Negro, sus puertos y el desarrollo de Vaca Muerta.

García planteó que el desafío provincial será conseguir que esas inversiones se conviertan en mejores condiciones de vida para la población. Durante su exposición diferenció los conceptos de crecimiento y desarrollo, cuestionó la denominada “teoría del derrame” y adelantó el voto negativo.

Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, llevó la discusión hacia los antecedentes ambientales de OLDELVAL. Recordó el derrame petrolero ocurrido en diciembre de 2021 en el yacimiento Medanitos, cerca de Catriel, y cuestionó las respuestas posteriores.

También dentro de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé fundamentó su rechazo al acuerdo. Consideró que Río Negro debería conseguir mayores beneficios económicos por los ductos que atraviesan su territorio y cuestionó nuevamente el destino asignado a los recursos.

Delgado Sempé planteó que el dinero podría utilizarse para atender otras necesidades provinciales y mencionó específicamente la situación del hospital de General Roca. Estas diferencias provocaron que Vamos con Todos terminara adoptando libertad de acción durante la votación.

Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro)

El respaldo de otros bloques al proyecto

Juan Murillo, del PRO Unión Republicana, anticipó el acompañamiento de su espacio y destacó especialmente que los recursos aportados por OLDELVAL sean destinados a las rutas 22 y 151. También recordó a víctimas de siniestros viales.

Entre ellas mencionó a Álvaro Sprenger, un joven de Río Colorado de 23 años que falleció en la rotonda de Choele Choel. El estado de los corredores nacionales atravesó buena parte de las intervenciones realizadas durante la sesión.

Ariel Bernatene, de la Unión Cívica Radical, también adelantó el respaldo de su bancada. Sostuvo que Río Negro debe ocupar un lugar protagónico dentro del desarrollo energético y reclamó que las inversiones tengan consecuencias concretas dentro del territorio provincial.

“No alcanza con que el petróleo pase”, expresó Bernatene al plantear que los proyectos deben generar puestos de trabajo, oportunidades para las empresas y obras. Una posición similar fue posteriormente ratificada por la presidenta del bloque radical, Lorena Matzen.

Pedro Dantas, del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, consideró que Duplicar Norte será fundamental para ampliar la capacidad de transporte de la producción de Vaca Muerta y valoró que parte de los recursos obtenidos tenga como destino las rutas nacionales.

Además, Dantas solicitó que en próximas etapas se incorpore una intervención sobre la Ruta 22 frente al destacamento vial de Barda del Medio. También sostuvo que las responsabilidades por el deterioro de los corredores exceden al actual Gobierno nacional.

José Luis Berros (Vamos con Todos)

Las diferencias continuaron hasta la votación

En el cierre del debate, Javier Acevedo, de Coalición Cívica ARI-Cambiemos, confirmó el acompañamiento de su bloque. Valoró el aporte para las rutas, aunque aclaró que deberá considerarse una primera intervención y no una solución definitiva.

José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos, confirmó la libertad de acción de su bancada. Cuestionó la negociación realizada por el Ejecutivo y sostuvo que podrían haberse conseguido mayores recursos, aunque valoró la posibilidad de iniciar intervenciones viales.

Berros anticipó que tanto él como el legislador Pilquinao acompañarían el acuerdo, mientras otros integrantes de la bancada mantendrían una posición diferente. Juan Martín, del PRO Unión Republicana, también ratificó el respaldo de su espacio al proyecto.

Martín sostuvo que Río Negro necesita producir, atraer inversiones y generar empleo. Además, destacó que 146 de los 207 kilómetros del nuevo oleoducto atravesarán la provincia y defendió la necesidad de establecer previsibilidad para las inversiones de largo plazo.

Facundo López (Juntos Somos Río Negro)

La defensa del oficialismo y el destino de los recursos

Facundo López, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, cerró el debate defendiendo la política energética provincial. Sostuvo que incorporar petróleo, gas y minería no significa abandonar actividades tradicionales como fruticultura, turismo, ganadería, agricultura y pesca.

El legislador también defendió la adhesión provincial al RIGI y respondió los cuestionamientos relacionados con la tasa de fiscalización. Según explicó, esos recursos permitirán sostener el personal y los medios operativos necesarios para realizar controles sobre la actividad.

Respecto de las rutas 22 y 151, López admitió que el aporte no será suficiente para resolver completamente su deterioro, aunque defendió el acuerdo como un punto de partida para comenzar las intervenciones previstas sobre los dos corredores nacionales.

“¿Alcanza o no alcanza? Pero ¿saben cuánto había? Cero había. Ahora tenemos siete mil millones”, expresó el presidente de la bancada oficialista durante el cierre, antes de que el proyecto fuera finalmente sometido a votación.

López sostuvo que la intención es generar nuevos recursos para reinvertirlos en infraestructura vial, hospitalaria y escolar, además de mejorar las condiciones salariales. También destacó los ingresos tributarios vinculados con la actividad y la exigencia de domicilio fiscal provincial.