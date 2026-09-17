La Legislatura retoma su actividad con una agenda cargada: cuándo sesionará.

El cuerpo legislativo fue convocado para el jueves 24 de septiembre con un variado temario para trabajar en el recinto.

La Legislatura de Río Negro se prepara para volver a sesionar el próximo jueves 24 de septiembre , desde las 8 de la mañana, aunque todavía retan algunos pasos previos, como las reuniones de comisiones y Labor Parlamentario. De igual manera, ya comenzaron a delinearse algunos de los principales temas que podrían ser abordados en recinto.

Uno de los proyectos que concentra la atención es el impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para establecer la libre elección de obra social para los empleados estatales. De aprobarse, los trabajadores dejarían de estar obligatoriamente vinculados a Ipross y podrán optar por otra cobertura.

Otro de los temas que llegará al recinto de la mano del Ejecutivo es el acuerdo con Oldelval por el proyecto Duplicar Norte. Se trata de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que unirá Auca Mahuida con Allen, con 146 kilómetros de obra dentro de Río Negro. El objetivo es ampliar la capacidad de transporte del petróleo proveniente de Vaca Muerta y fortalecer el corredor energético de la provincia.

El Gobierno Provincial estimó ese aporte en aproximadamente $7.000 millones y anunció que las primeras intervenciones se iniciarán en noviembre. Al respecto, el Jefe Provincial señaló: "Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras".

La reforma del IPROSS ya se trabaja entre los legisladores

Uno de los puntos centrales determina que el trabajador que elija otra cobertura podrá transferir el 100% de su aporte personal, equivalente al 4% del salario. Para los pasivos, el porcentaje previsto es del 5,5%.

En cambio, la contribución patronal del 7% seguirá ingresando al Ipross, incluso cuando el empleado haya decidido atenderse a través de otra entidad.

El proyecto establece un destino específico para esos recursos: 3% se asignará al Plan Oncológico y Planes Especiales; 2% a Discapacidad, Prestaciones Especiales y Prótesis; y 2% a Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.

Otro aspecto que deberá discutir la Legislatura son los plazos de permanencia. Quien elija una cobertura diferente deberá mantenerse en ella durante al menos 12 meses. Sin embargo, para regresar al Ipross deberá esperar 36 meses desde que ejerció la opción.

El derecho de opción no alcanzará a todos los integrantes del Estado. El texto excluye a funcionarios y autoridades superiores, cargos electivos, funcionarios de designación política y autoridades de los tres poderes y organismos de control.

Coparticipación: los municipios, otro de los temas

Otro de los puntos que aparece en el temario es el acuerdo de coparticipación con los municipios. En este sentido, los catorce intendentes ya recibieron el convenio que establece los porcentajes de los fondos que les corresponden en concepto de compensación por coparticipación.

Los acuerdos serán firmados el lunes 21 de septiembre y luego deberán atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Cumplidos todos los pasos, el Gobierno provincial comenzará a liquidar los fondos a partir de octubre.

El convenio establece, además, algunas condiciones para el uso de esos recursos. Los municipios no podrán destinarlos al pago de sueldos, sino que deberán utilizarlos para obras. A su vez, cada seis meses tendrán que informar el estado de sus cuentas, la masa salarial y las deudas.

Bomberos Voluntarios: exención del pago de agua

Entre los proyectos que también podrían avanzar se encuentra el que establece una exención del pago del servicio de agua potable y desagües cloacales para las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro.

La iniciativa del gobierno provincial plantea un régimen especial mediante el cual los costos serán asumidos íntegramente por la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y con recursos provenientes de Rentas Generales.

De esta manera, los prestadores continuarán cobrando por los servicios que brindan, pero las asociaciones de bomberos no deberán adelantar fondos ni realizar gestiones posteriores para obtener reintegros.