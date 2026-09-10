"Vamos a aportar desde nuestro lugar": el PRO respaldó la elección de obra social que impulsa Alberto Weretilneck

Tras el anuncio provincial que habilitará a los estatales a elegir cobertura médica, uno de los bloques legislativos manifestó conformidad y se comprometió a trabajar en conjunto durante el debate.

Tras el anuncio de la ley de libre elección de obra social para los estatales rionegrinos, comienzan a sumarse respaldos a la iniciativa.

El PRO rionegrino expresó su respaldo al proyecto de libre elección de obra social para empleados públicos, anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck . El legislador Juan Martín recordó que ese espacio presentó una iniciativa similar hace casi dos años.

Martín remarcó que su bloque impulsó, tiempo atrás, un proyecto con objetivos equivalentes a los que ahora incorporó el Ejecutivo provincial. "Hace cerca de dos años nuestro espacio presentó un proyecto para que los empleados públicos dejen de ser rehenes de Ipross y puedan elegir la obra social que quieran", explicó el legislador.

El dirigente y presidente del PRO, sostuvo que la coincidencia entre ambas propuestas resultó positiva para los trabajadores estatales de la provincia. Consideró que, independientemente de quién impulsó primero la idea, el resultado final termina beneficiando a un sector históricamente limitado en sus opciones de cobertura médica.

El Diputado, Juan Martín (PRO) respaldó la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Gentileza

Expectativa por el contenido del proyecto oficial

El legislador rionegrino manifestó su intención de conocer en detalle los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura. "Esperamos el proyecto del Ejecutivo para ver qué plantea y, por supuesto, vamos a aportar desde nuestro lugar para que salga la mejor ley", afirmó.

Esa postura anticipó una participación activa del bloque durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa. Martín adelantó que su espacio buscará incorporar aportes técnicos durante el debate en comisiones, con el objetivo de perfeccionar los mecanismos previstos para garantizar la implementación efectiva del sistema de libre elección.

El legislador trazó un paralelismo entre este proceso y lo ocurrido previamente con la denominada Ficha Limpia. Señaló que, en aquella oportunidad, el gobierno también retomó una propuesta surgida originalmente desde sectores de la oposición legislativa provincial.

"Más allá de la autoría del proyecto, lo importante es que el gobierno haya tomado una buena idea surgida desde la oposición, como en su momento pasó con Ficha Limpia", sostuvo Martín. La comparación buscó reforzar la idea de colaboración entre distintos espacios políticos en temas sensibles para la ciudadanía.

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales rionegrinos.

El objetivo final: mejorar la atención sanitaria

Pese a las diferencias sobre el origen de la iniciativa, el legislador coincidió en que el aspecto central del debate debe centrarse en sus resultados concretos. Priorizó el impacto que la medida podría tener sobre la calidad de atención médica recibida por los trabajadores estatales.

"Lo más importante, ahora, es que esto signifique una mejor atención de salud para los trabajadores del Estado provincial", concluyó Juan Martín. Con esa definición, el legislador dejó planteado el criterio con el que su bloque evaluará el proyecto durante su tratamiento legislativo.

Un debate que recién comienza

La expresión del espacio amarillo, se sumó a las primeras repercusiones políticas tras el anuncio oficial. Se espera que en los próximos días otros bloques legislativos también fijen posición sobre el proyecto que buscará modificar el esquema de cobertura sanitaria estatal.