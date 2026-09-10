Cuota alimentaria: la fuerte medida que podría dejar a un padre sin Netflix y licencia

La Justicia rionegrina dispuso medida a un padre deudor que ya acumula $4 millones y que ahora deberá afrontar nuevas medidas dispuestas para que pague lo que le debe a su hijo.

La justicia rionegrina de El Bolsón dispuso nuevas medidas contra un padre que debe la cuota alimentaria de su hijo.

Un padre que acumula una deuda cercana a los $4 millones por cuota alimentaria deberá afrontar nuevas restricciones dispuestas por la Justicia.

La resolución fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón , luego de un pedido presentado por la madre de los hijos del hombre. La mujer solicitó nuevas medidas ante la continuidad del incumplimiento de la obligación alimentaria.

El expediente ya cuenta con una liquidación aprobada que establece una deuda de casi cuatro millones de pesos. Frente a la falta de avances en el pago, la Justicia decidió aplicar mecanismos destinados a generar presión sobre el progenitor.

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Qué servicios podrían suspenderle

La medida alcanza a las plataformas digitales que eventualmente estén contratadas a nombre del deudor. Antes de disponer la suspensión, las empresas deberán informar si el hombre posee cuentas vigentes vinculadas con sus servicios.

En caso de confirmar que existen contrataciones a su nombre, las compañías deberán suspenderlas mientras persista el incumplimiento. Además, tendrán que impedir que el progenitor pueda realizar nuevas contrataciones durante ese período.

La resolución incluye expresamente servicios de entretenimiento y contenidos digitales como Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify y YouTube, aunque el alcance no se limita necesariamente a esas plataformas mencionadas.

De esta manera, la decisión judicial no implica que actualmente el hombre tenga contratados todos esos servicios. La orden establece un mecanismo para verificar cuáles posee y suspenderlos en caso de que continúe registrado como titular.

También quedará impedido de renovar la licencia

Las restricciones no se limitarán a las plataformas digitales. La Justicia también ordenó comunicar la situación a la municipalidad de la ciudad donde reside el progenitor para impedir que pueda renovar su licencia de conducir.

Según la resolución, el municipio deberá inhabilitar la licencia y evitar su renovación hasta que exista una nueva decisión judicial que modifique esa situación. La medida busca sumar otro mecanismo concreto para lograr el cumplimiento.

El planteo presentado por la madre recibió además un dictamen favorable del Defensor de Menores. Al analizar el pedido, la magistrada consideró que las medidas solicitadas podían contribuir a generar condiciones para que el deudor cumpla.

El fundamento central se encuentra en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite a los jueces disponer medidas razonables frente al incumplimiento reiterado de una obligación alimentaria para asegurar que la sentencia efectivamente se cumpla.

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No buscan castigar al deudor

La jueza aclaró que las restricciones ordenadas no tienen una finalidad estrictamente sancionatoria. El objetivo, explicó, consiste en generar mecanismos de presión que permitan revertir el incumplimiento y garantizar el derecho alimentario.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que las herramientas judiciales deben seleccionarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y, especialmente, las posibilidades concretas de que produzcan el resultado buscado.

Por ese motivo, rechazó aplicar una multa económica adicional al progenitor. Según el razonamiento expuesto en la resolución, sumar una nueva obligación monetaria no sería una medida eficaz cuando todavía no se consiguió que pague la deuda existente.

El fallo también recordó que el derecho alimentario constituye un derecho humano básico. El incumplimiento afecta directamente las condiciones de vida de los hijos y compromete su derecho a un nivel de vida adecuado.

Ya había otras medidas en marcha

Las nuevas restricciones se suman a diferentes acciones que ya habían sido impulsadas dentro del expediente para intentar recuperar los montos adeudados. Entre ellas, se encuentra en trámite un mandamiento de embargo sobre un rodado.

Además, el Poder Judicial ordenó realizar consultas ante los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén. El objetivo es determinar si el hombre posee propiedades registradas a su nombre.

En caso de detectarse bienes, la Justicia podrá evaluar la posibilidad de avanzar con embargos que permitan garantizar o concretar el cobro de la deuda alimentaria acumulada.

La magistrada también advirtió sobre las consecuencias que puede generar un incumplimiento sistemático de las obligaciones hacia los hijos. En su análisis, señaló que esa conducta puede comprometer derechos fundamentales y constituir violencia económica contra la progenitora.

El fallo, de todos modos, todavía no se encuentra firme. La resolución puede ser apelada, por lo que las restricciones dispuestas quedarán sujetas a lo que eventualmente determine una instancia judicial superior.