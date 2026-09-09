Río Negro controla rigurosamente la soldadura del ducto offshore de VMOS.

La inspección busca corroborar el correcto funcionamiento del ducto offshore de VMOS a bordo del buque italiano Seminole.

La inspección conjunta fue realizada por personal técnico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la Secretaría de Hidrocarburos, ambas dependientes de la Secretaría de Energía y Ambiente, con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Este operativo permitió a los equipos técnicos provinciales acceder directamente a las embarcaciones afectadas a la construcción del sistema submarino y fiscalizar en el lugar una de las etapas centrales de la obra marina de Vaca Muerta Oil Sur .

El ducto offshore tendrá aproximadamente 7 kilómetros y vinculará la Terminal Punta Colorada con las dos monoboyas desde las que se realizará la carga de petróleo a grandes buques para su exportación. El buque factoría Seminole está destinado a soldar los distintos tramos de cañería y depositarlos progresivamente sobre el lecho marino.

Control ambiental en el frente offshore

Durante la inspección, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático supervisó el cumplimiento de la normativa ambiental provincial y los respectivos Planes de Gestión Ambiental.

Los técnicos verificaron aspectos vinculados con la gestión, el acopio y la disposición de los residuos especiales generados durante las tareas de soldadura y mantenimiento de las embarcaciones.

También se controló la implementación de las medidas previstas para el avistaje y protección de fauna marina, junto con las obligaciones de prevención, mitigación y control ambiental comprometidas durante la ejecución de la obra.

La intervención se integra al esquema de fiscalización permanente que la Provincia viene desarrollando sobre VMOS, mediante inspecciones en los distintos frentes para comprobar en territorio que las medidas ambientales comprometidas se cumplan efectivamente.

Seguimiento de la calidad constructiva

Por su parte, los inspectores de la Secretaría de Hidrocarburos fiscalizaron la calidad constructiva de la infraestructura offshore, con especial atención sobre las soldaduras de las cañerías y los controles destinados a garantizar su integridad y seguridad operativa.

La revisión comprendió los procedimientos técnicos de soldadura, la calificación de los soldadores, los registros de cada unión y los ensayos realizados para comprobar la calidad de los trabajos ejecutados.

El control provincial contempla además las distintas etapas asociadas a la construcción del ducto submarino, entre ellas las pruebas hidráulicas, la limpieza y verificación interna de las cañerías, la colocación de mantas protectoras termocontraíbles, el estado del revestimiento de hormigón y el posterior tendido del ducto sobre el lecho marino.

Punta Colorada se prepara para exportar al mundo

El proyecto VMOS avanza en distintos frentes y cada nueva etapa empieza a mostrar, de manera concreta, la dimensión de la transformación que vive Río Negro.

En los últimos meses arribaron al Puerto de San Antonio Este los caños destinados al ducto submarino, comenzaron las tareas de instalación de cadenas y anclas en el lecho marino y fue emplazada frente a Punta Colorada la plataforma que sirve de apoyo para los trabajos offshore.

Ahora, mientras esas obras continúan frente a la costa, dos de las piezas centrales del futuro sistema de exportación ya navegan rumbo a la provincia.

No se trata de hechos aislados. Son avances de una misma infraestructura que permitirá vincular la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales y consolidará a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina al mundo.