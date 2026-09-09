Dolor en el último adiós a conocido mécanico y personaje querido del mundo tuerca

Desde los vecinos hasta un intendente rionegrino lamentan su partida y destacan su generosidad. "Gracias por todo".

Bariloche despide con profundo dolor a Oscar Valverde , una figura entrañable de la ciudad fuertemente ligada al deporte motor y al oficio mecánico. El reconocido piloto e histórico vecino falleció en las últimas horas, generando una ola de muestras de afecto y condolencias de diversos sectores de la comunidad.

Nacido en Bariloche el 15 de mayo de 1964 , e hijo de Humberto Valverde y Herminia Giménez, cursó sus estudios primarios en la Escuela 16 y el secundario en el Ex Colegio Nacional Ángel Gallardo . Junto a su esposa Alejandra Silva formó su familia, fruto de la cual nacieron sus dos hijos, Nicolás y Carolina .

La inclinación de Valverde por los fierros comenzó a temprana edad. Con apenas 11 años , tuvo su primera experiencia a bordo de un auto de carreras impulsado por su padre. Más tarde, a los 17 años , mientras trabajaba en el taller familiar, tuvo la oportunidad de probar un Renault 12 de competición , hito que terminó de consolidar su vocación en las pistas y en el taller.

A lo largo de su trayectoria, según consigna el medio local El Cordillerano, no solo se destacó como piloto sino también como un incansable impulsor de la disciplina en la región, participando activamente en la organización del Primer Rally de la Montaña.

Entre las anécdotas más recordadas de su vida automovilística se encuentra la del Fiat 147. Originalmente, el vehículo había sido adquirido para regalarle a su esposa. Sin embargo, al enterarse de una competencia de trepada al cerro Catedral, ingresó el auto recién salido de la agencia al taller, le colocó una jaula antivuelco y se quedó con el triunfo del domingo. Luego, restauró el auto a su estado original antes de confesarle la verdad.

El acompañamiento de las autoridades y la ciudad

Tras conocerse la triste noticia, el intendente Walter Cortés y su equipo de gobierno expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados. Desde el Municipio destacaron la extensa red de lazos afectivos y profesionales que supuso construir en Bariloche a lo largo de los años a través de su vocación.

"Un sentido pésame para mi gran amigo Oscar Valverde", publicó el jefe comunal. En los comentarios, todos lamentaron la noticia y lo recordaron con cariño, reiterándose en varios mensajes el agradecimiento por alguna eventual ayuda o charla de Oscarcito.