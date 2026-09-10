Pánico por jabalíes hambrientos que ya invaden las casas y causan destrozos en ciudad rionegrina

Preocupación en los vecinos que los ven como una amenaza y alertan por daños en cultivos y propiedades. Son entre 14 y 15 y crece el temor en una zona poblada.

"Tienen hambre y parecen dispuestos a todo", indicó una vecina que entró en pánico.

La presencia reiterada de jabalíes en áreas urbanas de la comarca andina encendió las alarmas entre los residentes de Cerro Amigo , una zona poblada de El Bolsón . Según testimonios de los propios habitantes, un grupo de entre 14 y 15 ejemplares merodea el lugar en busca de alimento, provocando severos daños en jardines, estructuras y cultivos locales .

Los relatos de los vecinos señalan que los primeros avistamientos masivos se registraron hacia el mes de abril en la parte alta de la ladera. Con la llegada de las bajas temperaturas y la proximidad de la primavera, la piara -manada- volvió a desplazarse hacia sectores habitados para abastecerse de comida .

Uno de los sectores más castigados fue un frambuesal perteneciente a un poblador de la zona, donde los animales ingresaron derribando cercos y hurgando en el suelo. En los últimos días, las incursiones alcanzaron los patios y terrenos de varias viviendas particulares.

"Desde abril están dando vueltas. En ese momento eran como 14 o 15 animales acá en Cerro Amigo, en la parte alta... Ahora, casi llegando a la primavera, volvieron a aparecer e hicieron bastantes destrozos", expresó con preocupación uno de los residentes damnificados.

Dificultades para controlarlos en áreas urbanas

El avance del jabalí -catalogado como una especie exótica invasora-, plantea un complejo desafío para las autoridades y los vecinos. Al tratarse de un área urbana con densidad de viviendas, la caza con armas de fuego queda descartada por razones de seguridad, mientras que el uso de trampas o cebos requiere de una logística especializada y coordinada.

Parte de los destrozos que causan los jabalíes en los patios.

Los pobladores, según consigna El Cordillerano, hacen un llamado a los organismos ambientales y municipales para acordar una estrategia de control segura y efectiva que impida que los animales se acostumbren a convivir con la población humana y a hurgar en residuos o huertas.

El antecedente regional: avistamientos en Bariloche

El fenómeno observado en El Bolsón no es aislado. Durante los últimos meses, en Bariloche también se notificó la presencia de piaras en barrios como Las Victorias, Costa del Sol, Aldea del Este y la zona del Llao Llao, donde los ejemplares fueron registrados volcando contenedores de basura y deambulando a metros de las casas.

La alta adaptabilidad del jabalí y la disponibilidad de alimento de origen humano consolidan a esta especie como una seria amenaza para la biodiversidad regional y la tranquilidad de las comunidades cordilleranas.