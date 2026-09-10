Repudiable: Lo detuvieron por entrar a una escuela y robar la comida de los chicos

La policía lo sorprendió caminando con los alimentos en horas de la madrugada. Quedó imputado por intento de hurto.

El joven ladrón se había llevado de una escuela de San Antonio Oeste alimientos destinados a los niños. Afortunadamente lo atrapó la policía.

Un despreciable hecho delictivo ocurrió en San Antonio Oeste , la localidad ubicada en la zona atlántica rionegrina, donde un ladrón entró a una escuela ubicada en pleno sector céntrico y robó alimentos destinados a los niños.

Afortunadamente policías de la Comisaría 10ma que realizaban recorridas de prevención logró atraparlo con todas las cosas que se había apropiado.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves en inmediaciones de la esquina de las calles San Martín y Ramos Mexía, a unas cinco cuadras del establecimiento educativo.

Sospechoso: caminaba con dos bultos a la madrugada

A los efectivos les llamó la atención la actitud sospechosa del muchacho, que caminaba con la conservadora de grandes dimensiones y una caja. Al efectuar una revisión encontraron que había pan, cajas de leche, dulces, Tody, una horma de queso, azúcar y arroz. Todo en varias cantidades.

Le preguntaron de donde había sacado el llamativo volumen de mercadería, pero no lo pudo justificar, informaron fuentes de la fuerza. Se destacó además que, al ser identificado, intentó evadir al personal policial, pero fue retenido.

Luego se constató que los elementos habían sido robados de la Escuela N°6, entidad centenaria que posee un edificio cargado de historia, situado en la calle Belgrano entre Sarmiento y Carlos Pellegrini. No se precisó de qué forma entró al inmueble educativo.

Se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que el joven quedara aprehendido por hurto en grado de tentativa, además de las diligencias correspondientes y la recepción de la denuncia por parte de las autoridades del colegio.

Prófugo atrapado en SAO

En otro operativo policial realizado durante la madrugada de este jueves en la misma localidad del este rionegrino, personal de la Unidad 10° de San Antonio Oeste detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3:45, cuando efectivos que recorrían preventivamente la zona de Antártida Argentina y Pablo Torello observaron a un hombre caminando por el sector de vías del ferrocarril.

Al identificarlo, los uniformados constataron que registraba un pedido de captura vigente, relacionado con una causa judicial iniciada en 2025 y requerido mediante oficio de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste.

Ante esta situación, se puso en conocimiento al fiscal adjunto de turno quien dispuso que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia, además de las diligencias correspondientes.