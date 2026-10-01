Casi de manera simultánea, se registraron dos siniestros viales en la Ruta 22. El primero fue a la altura de Chichinales y el segundo fue un accidente múltiple en el acceso a Villa Regina.

Doble choque bajo la lluvia: así fue la compleja remoción del camión en la Ruta 22. Foto: Gentileza.

La zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén tuvo un miércoles de fuertes lluvias y caída de granizo. Producto de ello, la calzada mojada contribuyó a dos accidentes que se produjeron con pocos minutos de diferencia sobre la Ruta 22 , precisamente en cercanías a los accesos a Chichinales y Regina. A raíz del primer siniestro hubo un arduo trabajo a lo largo del día que se extendió hasta cerca de las 23 para retirar un camión de gran porte y acomodar un guardarraíl que quedó destruido .

El primer siniestro se produjo a las 10 de la mañana a la altura del kilómetro 1120, cerca del acceso oeste a Chichinales y en proximidades del sector de la Rosa Mística . En ese punto, un camión Scania blanco con semirremolque, conducido por un hombre de 55 años oriundo de Buenos Aires que circulaba en sentido este-oeste, perdió el control por el estado del pavimento, impactó de lleno contra el guardarraíl central y realizó un peligroso efecto "tijera".

Por este hecho, el chofer tuvo que ser trasladado el hospital local para ser examinado. Con el correr de las horas se confirmó que no sufrió heridas de graves . Por las dimensiones del vehículo, personal policial debió restringir la zona.

Una ruta destruida

Un testigo dialogó con el medio LCR y afirmó que la zona esta "destruida" y que el carril derecho "te tira para afuera".

Las tareas para retirar el camión y mejorar la transitabilidad en el lugar fue de suma complejidad. En este sentido, el jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Eliseo González, comentó que las maniobras "se mantuvieron de manera ininterrumpida durante casi todo el día". Asimismo se confirmó que debieron utilizar una máquina retroexcavadora.

Por su parte, el oficial principal del Cuerpo de Seguridad Vial, Maximiliano Pierluigi, confirmó que el rodado fue removido pasadas las 22 horas, logrando liberar totalmente el tránsito a las 23 horas, tras reparar el guardarraíl destruido y despejar las demoras generadas en el flujo vehicular.

Accidente múltiple en Villa Regina

Minutos después de lo ocurrido con el camión Scania en Chichinales, en la misma ruta nacional se registró un siniestro que involucró tres autos que circulaban de Regina a Ingeniero Godoy.

Según fuentes oficiales el Peugeot 208 color rojo intentó hacer una maniobra de sobrepaso y fue en ese momento que el auto impactó contra el eje trasero de un camión Mercedes Benz blanco que transportaba cemento a granel y que era conducido por un chofer de 50 años proveniente de Caleta Olivia (Santa Cruz).

Producto del choque inicial, el Peugeot terminó contra el guardarraíl central y luego colisionó el lateral izquierdo de un Renault Fluence gris que era conducido por un hombre de 68 años domiciliado en Choele Choel.

Pese al impacto de un choque "en cadena" no hubo personas heridas. Sin embargo, se destacó lo considerable de los daños materiales en los tres rodados involucrados en el hecho.