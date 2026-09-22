Una motociclista chocó contra un caballo en la Ruta 22.

Una motociclista resultó lesionada tras sufrir un violento accidente sobre la Ruta Nacional 22, al impactar de lleno contra un caballo que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica a la altura de la localidad de Cervantes.

Una motociclista resultó lesionada este martes tras sufrir un violento accidente sobre la Ruta Nacional 22 , al impactar de lleno contra un caballo que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica a la altura de la localidad de Cervantes.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 1160, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca acudió de urgencia tras recibir la alerta sobre el hecho. En el lugar, los efectivos constataron la colisión de una motocicleta Zanella de 150 CC. que circulaba en sentido este-oeste.

La conductora no logró esquivar al caballo que irrumpió sobre la calzada por motivos que se intentan establecer.

Cómo se encuentra la motociclista

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer sufrió diversas heridas y debió ser asistida en el lugar para luego ser trasladada de urgencia al hospital de Cervantes para sus correspondientes estudios médicos. En el sector trabajó personal policial realizando las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del propietario del animal.

Personal policial trabajó en el lugar para realizar las diligencias de rigor y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del accidente y en la identificación del propietario del animal.

La camioneta del hombre sosprendido manejando por la Ruta Nacional 22 nada menos que con 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre. Gobierno Río Negro

¡2,61!: El alarmante grado de alcoholemia de un conductor sorprendido en la Ruta Nacional 22

Un hombre domiciliado en Cinco Saltos fue sorprendido manejando una camioneta por la Ruta Nacional 22 en total estado de borrachera. Fue el domingo alrededor de las 2:30, cuando el sujeto transitaba desde Allen en dirección a Cipolletti a bordo de una Nissan doble cabina color blanco.

Las maniobras peligrosas que hacía el conductor sobre el pavimento puso en alerta a otro automovilista, quien llamó al 911 RN Emergencia y permitió que se pusiera en marcha un operativo para interceptar al inconsciente.

La información llegó al Centro Inteligente de Seguridad, desde donde se emitió la alerta a las unidades policiales de Allen, Fernández Oro y Cipolletti. Minutos después, personal del Cuerpo de Seguridad Vial logró interceptar la camioneta sobre la Ruta 22, en inmediaciones de la rotonda de calle Pacheco, en Cipolletti. El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación muy elevada.

Tampoco tiene licencia para manejar

La provincia aplica la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con una alcoholemia positiva superior a cero, se recordó desde el gobierno rionegrino. Pero además de la transgresión por su estado de borrachera, se sumó que el hombre, oriundo de Cinco Saltos, no contaba con licencia de conducir habilitante. Por ese motivo su vehículo fue secuestrado y se le labró el acta de infracción correspondiente.

“El procedimiento volvió a mostrar cómo una advertencia ciudadana puede activar una cadena de prevención que conecta los centros de seguridad, la videovigilancia y los móviles policiales de distintas localidades”, resaltaron las fuentes.

Ponderaron en este sentido que Río Negro Seguridad Inteligente “articula tecnología, información en tiempo real y despliegue territorial para detectar situaciones de riesgo, coordinar respuestas y fortalecer la prevención en las rutas y ciudades de la provincia”.