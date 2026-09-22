Cipo prepara el viaje más caro del año y vuelve a pedir el apoyo de sus hinchas

El Albinegro visitará a Sol de América en Formosa por la ida de los cuartos de final del Federal A. La dirigencia busca trasladar al plantel en avión.

Cipo prepara el viaje más largo del año para iniciar los cuartos de final del Federal A.

Los cuartos de final por el primer ascenso están a la vuelta de la esquina y Cipo deberá resolver en pocos días la logística del viaje más largo y costoso de la temporada . Con el partido ante Sol de América confirmado para el próximo domingo a las 19, la dirigencia albinegra trabaja contrarreloj para trasladar al plantel hasta Formosa .

El principal objetivo es volver a viajar en avión , como ocurrió el último fin de semana ante Juventud Antoniana en Salta. Sin embargo, esta vez los tiempos y los costos presentan un desafío todavía mayor, ya que el gasto prácticamente se triplica.

Durante la jornada del domingo, las miradas estuvieron puestas en la definición del Nonagonal. No solo se siguieron los resultados, las posiciones y el armado de los cruces. Con la calculadora en la mano, la dirigencia también evaluó las distancias y las diferentes alternativas de traslado.

En el horizonte aparecían Formosa y Chivilcoy, junto con la posibilidad de realizar el viaje por vía aérea o terrestre. El cuadro determinó que el Capataz definirá la serie en La Visera, pero primero deberá recorrer más de 2.000 kilómetros para disputar el encuentro de ida en la capital formoseña.

Omar Novoa

El objetivo es que la delegación vuelva a trasladarse en avión. Sin embargo, el margen para concretar la operación es mínimo y el presupuesto necesario representa un esfuerzo económico importante para la institución. Entre pasajes, traslados internos, hotelería y alimentación, el costo total del viaje se ubicaría en torno a los 45 millones de pesos.

Aerolíneas Argentinas es la única empresa que conecta el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén con el Aeropuerto Internacional El Pucú de Formosa. El itinerario incluye una escala en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, otro factor que influye a la hora de diagramar la logística.

La comparación con el último viaje deja en claro el incremento del costo del traslado. Para ir a Salta, el club contó con mayor tiempo de organización y pagó un promedio cercano a los 350 mil pesos por pasajero. En esta oportunidad, el valor se eleva aproximadamente a un millón y medio de pesos por persona.

Cipo vuelve a apoyarse en su gente

Ante este escenario, Cipolletti lanzó nuevamente una campaña para que socios e hinchas puedan colaborar mediante un alias difundido por la institución: albinegro.cipo

La dirigencia también decidió adelantar la venta de entradas para el partido de vuelta, programado para el domingo 4 de octubre a las 11 en La Visera de Cemento. El horario fue establecido debido a que ese mismo día, desde las 15, se realizará el desfile por el 123° aniversario de la ciudad.

La venta anticipada permitirá comenzar a recaudar fondos para afrontar los gastos de la serie y, al mismo tiempo, organizar con mayor previsión una jornada en la que se espera una importante presencia de público.