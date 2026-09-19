Cipo ya está en cuartos: cuáles son sus posibles rivales en el Federal A

El Albinegro cumplió en Salta y ahora deberá esperar la definición del domingo para conocer su posición y el próximo cruce.

Cipo ya hizo su parte. El triunfo 2-0 ante Juventud Antoniana en Salta le permitió asegurar la clasificación a los cuartos de final del Federal A por el primer ascenso y ahora deberá esperar la definición de las dos zonas para conocer a su próximo rival.

Con los tres puntos obtenidos en el Fray Honorato Pistoia , el equipo de Fabián Enríquez llegó a 15 unidades y cerró su participación en la Zona B . Antes de los partidos del domingo, quedó por encima de Alvarado , que tiene 14; Atenas de Río Cuarto , con 13; y Olimpo , con 12.

La posición definitiva del Albinegro dependerá de dos encuentros que se jugarán este domingo desde las 15: Alvarado-Olimpo , en Mar del Plata, y Huracán Las Heras-Atenas , en Mendoza. Por las combinaciones posibles, Cipo puede finalizar primero, segundo o tercero de su grupo.

Cómo se define el rival de Cipolletti

El reglamento establece que los cruces serán entre equipos de distintas zonas. El primero de la Zona B enfrentará al cuarto de la Zona A; el segundo de la B, al tercero de la A; y el tercero de la B, al segundo de la A. Las series serán de ida y vuelta, y los mejores ubicados tendrán ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol.

Por eso, el abanico de posibles adversarios todavía es amplio. En la Zona A, San Martín de Formosa lidera con 16 puntos, seguido por Gimnasia de Chivilcoy con 14 y Sol de América con 13. Más atrás aparecen Douglas Haig y 9 de Julio de Rafaela, ambos con 11, y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con 10. Todos mantienen posibilidades matemáticas de ocupar alguno de los lugares que podrían cruzarse con Cipo.

La última jornada de esa zona también se disputará el domingo a las 15. Una vez terminados esos partidos, Cipolletti conocerá posición, rival y orden de localía para una serie que marcará su regreso a los cuartos de final después de cinco años.

Los partidos que quedan en la última fecha del Nonagonal

Alvarado vs. Olimpo — domingo a las 15 , en el José María Minella .

— domingo a las , en el . Villa Mitre vs. Kimberley — domingo a las 15 , en El Fortín .

— domingo a las , en . Huracán Las Heras vs. Atenas de Río Cuarto — domingo a las 15, en Mendoza.

Cipolletti ya disputó su encuentro ante Juventud Antoniana, mientras que Argentino de Monte Maíz tendrá fecha libre.

Así fue la victoria de Cipo ante Juventud Antoniana

El equipo dirigido por Fabián Enríquez sabía que dependía de sí mismo y resolvió el partido durante el primer tiempo. A los 18 minutos, Andrés Almirón volvió a probar desde afuera del área y encontró la apertura del marcador con la complicidad del arquero Juan Cruz Nadal, que no pudo controlar el remate. El mediocampista volvió a ser decisivo después de haber convertido también frente a Olimpo en Bahía Blanca.

Después del 1-0, Juventud Antoniana adelantó sus líneas e intentó reaccionar, pero Cipo aprovechó los espacios y encontró el segundo antes del descanso. A los 40 minutos, Gonzalo Lucero lanzó en profundidad para Almirón, que buscó el pase hacia el centro. La pelota quedó suelta y Nicolás Peralta apareció para definir al primer palo y establecer el 2-0.

La ventaja le permitió al conjunto rionegrino afrontar el complemento con mayor tranquilidad. El local tuvo una oportunidad clara en el arranque con una media vuelta de Tadeo Marchiori que pasó muy cerca, aunque nunca consiguió transformar su reacción en el descuento.