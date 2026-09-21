Condenaron al delincuente que le dio un balazo a un vecino del barrio San Lorenzo para robarle su camioneta

Reconoció su culpa e irá varios años tras las rejas. Una mujer detenida por el hecho quedará desvinculada de la investigación. Pero hubo una cómplice y la están buscando.

Víctor Alexis Porma, reconoció haber participado en el violento hecho en el que un vecino sufrió un balazo en el cuello. Junto a una mujer el condenado intentó robarle la camioneta a la víctima.

El ladrón que fue detenido y acusado de dispararle en el cuello a un vecino del barrio San Lorenzo de Cipolletti durante el intento de robo de una camioneta, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión y ya comenzó a cumplir la pena.

En una audiencia realizada este lunes en el Foro Penal local, Víctor Alexis Porma , admitió su responsabilidad en un juicio abreviado , por el hecho calificado como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

El fiscal del caso, Guillermo Ibáñez, informó que el hombre fue detenido el 28 de agosto pasado, casi un mes después de que cometiera el asalto junto a una mujer que no ha sido identificada. En principio se sospechó que era su ex pareja, quien fue detenida y se encuentra en prisión preventiva. Pero que luego se desechó esa hipótesis, por lo que su situación legal aparece menos comprometida y podría quedar en libertad.

Le formularon los cargos al segundo acusado de dispararle a un hombre en un intento de robo en el barrio San Lorenzo de Cipolletti.

Durante el ataque, el hombre empleó un arma de fuego de uso civil que portaba de manera ilegítima, provocando heridas de gravedad a la víctima antes de darse a la fuga.

La investigación avanzó con un allanamiento en el que se secuestró un arma de fuego. Las pericias balísticas y los análisis comparativos de los proyectiles con la vaina servida confirmaron que se trataba del mismo artefacto utilizado en el robo, mientras que un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) acreditó que el imputado no era legítimo usuario. La defensora oficial Silvana Ayenao prestó conformidad al hecho, la calificación legal propuesta y al monto de la pena, al igual que su asistido.

Víctimas aceptaron el juicio abreviado

Sobre las víctimas, se explicó que aceptaron la modalidad del proceso y la pena propuesta, pero que decidieron no participar de forma presencial de las audiencias.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Marcelo Gómez, Julio Sueldo y Agustina Bagniole declaró la responsabilidad penal del acusado como coautor del delito de "robo agravado por uso de arma y lesiones graves", en concurso ideal con "portación ilegítima de arma de fuego".

Dado que el Porma contaba con antecedentes penales computables y había agotado una pena de cuatro años de prisión efectiva en mayo pasado, fue declarado reincidente.

El hombre fue puesto a disposición del Servicio Penitenciario Provincial en calidad de condenado y se le impuso además la inhabilitación especial para gestionar la tenencia de armas por el doble de tiempo de la condena, el pago de las costas procesales y la renuncia a los plazos procesales para la firmeza de la sentencia.

Cómo fue el ataque

El fiscal detalló que el hecho ocurrió el 26 de julio pasado, alrededor de las 20:40, cuando una pareja llegaba en una camioneta a su domicilio de calle Río Gallegos, en el barrio San Lorenzo.

Según la acusación, Porma junto a una mujer ingresaron al vehículo, que se encontraba en marcha, trabaron sus puertas e intentaron apoderarse del rodado. Al realizar una maniobra en reversa, la camioneta se detuvo.

La camioneta que los delincuentes intentaron robarle a la víctima, quien sufrió un balazo en el cuello. Una mujer quedó detenida por el hecho. Archivo

En ese momento, el dueño intentó impedir la sustracción golpeando con un elemento el vidrio del lado del conductor. En esas circunstancias, el acusado efectuó desde el interior del vehículo un disparo con un arma de fuego calibre 22 que impactó en el cuello de la víctima. Luego, ambas personas descendieron por la ventanilla del conductor y escaparon a pie en dirección al barrio La Paz.

Una mujer detenida que quedará en libertad

Días después del ataque la policía detuvo a una mujer sospechada de participar en el hecho en varios allanamientos en distintos barrios de la localidad. Uno fue en un domicilio de las 200 Viviendas, donde secuestraron el revólver que quedó vinculado directamente a la agresión sufrida por la víctima.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a la detenida y quedó en prisión preventiva por un plazo de ocho meses. Entre otras evidencias recolectadas, se destacó que imágenes de cámaras de seguridad la incriminaban. Sin embargo, con el avance de la pesquisa, las pruebas contra ellas fueron perdiendo fuerza, por lo que se encamina a quedar al margen de la causa. Trascendió que en los próximos días quedará desvinculada definitivamente del caso. Por lo que se deberá seguir en la búsqueda de la mujer que acompañó a Porma en la ejecución del golpe, captada en los videos.