Cipo pasó segundo en su grupo y tiene rival en cuartos de final

El albinegro, que había logrado la clasificación el viernes en Salta, conoció a su próximo contrincante para los cruces.

Finalizó la novena y última fecha de la Zona Campeonato del Federal A y Cipo ya conoce su próximo destino. Como ocurrió en 2024, el Albinegro volverá a Formosa para enfrentar a Sol de América , aunque esta vez será por los cuartos de final y en la pelea por el primer ascenso a la Primera Nacional .

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez había hecho los deberes el viernes en Salta, donde derrotó 2-0 a Juventud Antoniana , y este domingo siguió desde afuera una definición que terminó de ordenar el cuadro de los playoffs.

Con todos los partidos de la fecha disputados, el Capataz cerró su participación en la Zona B en el segundo puesto , con 15 puntos, por detrás de Alvarado, que también llegó a esa cantidad de unidades pero quedó primero por diferencia de gol.

Omar Novoa

El triunfo ante el Santo había colocado momentáneamente a Cipo en lo más alto de la tabla. Sin embargo, todavía restaban los cuatro encuentros del domingo y el equipo cipoleño podía terminar primero, segundo o tercero, con distintos cruces posibles para la siguiente instancia.

Finalmente, Alvarado empató 1-1 con Olimpo en Mar del Plata y alcanzó los 15 puntos, mientras que Atenas perdió 1-0 ante Huracán Las Heras y quedó con 13 unidades. El otro encuentro de la zona terminó 0-0 entre Villa Mitre y Kimberley. Así, Cipo aseguró el segundo lugar y obtuvo la ventaja deportiva para la serie de cuartos.

Formosa estaba en el radar

La definición de la Zona A también se siguió con atención desde Cipolletti. Allí quedaba por determinar quién ocuparía el tercer puesto y, por lo tanto, sería el rival del Albinegro.

Sol de América llegaba a la última fecha con 13 puntos y necesitaba sumar ante 9 de Julio de Rafaela. El equipo formoseño finalmente empató 1-1 y alcanzó las 14 unidades. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por su parte, igualó 0-0 con Douglas Haig y terminó segundo con 15 puntos. San Martín de Formosa se quedó con el primer lugar.

De esta manera, el cuadro volvió a cruzar los caminos de Cipolletti y Sol de América, dos equipos que ya tienen un antecedente reciente en el Federal A.

El recuerdo de 2024

Cipo y Sol de América se enfrentaron en 2024 por los playoffs de la Reválida. La serie comenzó en La Visera de Cemento, donde igualaron 0-0. En el cierre de aquel partido fue expulsado el capitán Manuel Berra, por doble amarilla, por lo que no pudo disputar la revancha.

La vuelta se disputó en Formosa y terminó con victoria 3-1 para Sol de América, resultado que dejó eliminado al Albinegro. Los goles del conjunto formoseño fueron de Luis Campero, Jeremías Langa en contra y Renzo Riquelme, mientras que Damián Jara marcó el descuento para Cipo.

En aquella serie, Gabriel Nasta era el entrenador de Cipolletti y Aldo Paredes estaba al frente de Sol de América.

Dos años después, el Federal A vuelve a ponerlos frente a frente, pero con un escenario diferente. Cipolletti llega desde la Zona Campeonato, terminó segundo de su grupo y tendrá la posibilidad de definir la serie como local.

Omar Novoa

Así quedaron los cuartos de final

Los cruces por los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera:

San Martín de Formosa vs. Atenas de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Olimpo

Alvarado vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Cipolletti vs. Sol de América de Formosa.

Las series se disputarán a partidos de ida y vuelta, el domingo 27 de septiembre y el domingo 4 de octubre. De acuerdo con el reglamento, los equipos que terminaron tercero y cuarto en sus respectivas zonas serán locales en el primer partido. Por eso, Cipo comenzará la serie en Formosa y definirá en La Visera de Cemento.

Además, el segundo puesto conseguido por Cipolletti le otorgó una ventaja clave: si la serie termina igualada tanto en puntos como en diferencia de gol, el Albinegro avanzará por haber terminado mejor ubicado en la Segunda Fase.