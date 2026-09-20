La policía desactivó una fiesta clandestina durante un operativo especial en el Lago Pellegrini

La Policía llegó al lugar alertada por el sonido y una multitud de jóvenes. Hablaron con el organizador, de 19 años, quien admitió que no tenía autorización.

La Policía de Cinco Saltos desplegó un operativo especial durante el fin de semana, ante la concurrencia de jóvenes por el Día del Estudiante.

La policía de Cinco Saltos desactivó una fiesta clandestina que se desarrollaba con todos los componentes organizativos en el lago Pellegrini con una numerosa cantidad de jóvenes.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo en un predio ubicado en la zona de las calles Flamencos y Las Totoras, donde los uniformados que participaban del operativo de seguridad especial organizado por los festejos del Día del Estudiante, detectaron una muchedumbre, con música a alto volumen, luces de boliche y consumo de bebidas alcoholicas, de acuerdo a lo que trascendió.

La intervención se inició alrededor de las 5:50, cuando efectivos que recorrían el sector encontraron con el acontecimiento, que no tenía autorización, destacaron fuentes de la fuerza provincial.

Ante la irregularidad, los efectivos del Destacamento 115° se acercaron al lugar y dialogaron con quien se encontraba a cargo del encuentro, un joven de 19 años que fue identificado por el personal policial, se precisó.

“La intervención permitió desactivar la fiesta sin que se registraran incidentes de relevancia”, ponderaron las fuentes. De acuerdo con el informe policial, no hubo personas detenidas ni secuestros judiciales o contravencionales vinculados con el evento.

De acuerdo a lo señalado, la detección de la fiesta se produjo como parte del operativo de seguridad “Alto Impacto”, implementado en la jurisdicción del Destacamento 115° durante una jornada especialmente reforzada por los festejos estudiantiles.

El despliegue comenzó a las 16 y se extendía hasta las 7 de este domingo. Durante esas horas participaron efectivos de distintas unidades policiales, entre ellos personal de la Unidad Regional V, las unidades 7°, 43°, 44°, 46° y 61°, el Destacamento 115°, la Brigada Rural de Cinco Saltos y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de esa localidad. También se sumó personal de Tránsito Municipal.

Secuestro de vehículos

Precisamente, en los controles vehiculares realizados durante el operativo fueron secuestrados dos vehículos por alcoholemia positiva: un Renault Sandero y un Renault Clio. Además, un Volkswagen Gol fue retenido por falta de documentación.

El operativo tuvo como objetivo reforzar la prevención durante una jornada que suele concentrar reuniones y celebraciones de jóvenes. "La intervención en Lago Pellegrini permitió detectar una situación que podía prolongarse durante la madrugada y desactivarla antes de que generara mayores inconvenientes", se resaltó.

Asimismo, puntualizaron que la acción "forma parte de una estrategia preventiva que combina presencia territorial, controles y coordinación entre organismos para anticiparse a situaciones de riesgo y reforzar la seguridad durante eventos de alta concentración de personas".

En este esquema, Río Negro Seguridad Inteligente articula información, recursos policiales y herramientas de prevención para mejorar la capacidad de respuesta en el territorio, se precisó.

Repercución en las redes

La suspensión de la fiesta por parte de la Policía generó múltiples comentarios en las redes sociales. Por un lado hubo cuestionamientos a la ausencia de propuestas recreativas para los jóvenes, y lo adjudicaron como motivo por el que surgen encuentros por fuera del control estatal. Otro punto que promovió opiniones con tono irónico fue la hora del procedimiento, a las 5:50, cuando ya llevaba varias horas en marcha.

Primeros resultados

Los procedimientos arrojaron los primeros resultados durante la jornada del viernes. Fuentes policiales informaron el secuestro de dos camionetas: una de ellas debido a un resultado de alcoholemia positiva, mientras que la segunda fue recuperada tras emitirse un alerta por robo. Este último rodado fue hallado a unos 700 metros de la unidad policial, en el sector del barrio Labrador 1, donde se encontraba abandonado, sin ocupantes y con el motor encendido. Hay preocupación por la ingesta de bebidas etílicas.