Buscan a una mujer desaparecida en Cipolletti: fue vista por última vez este lunes

Se trata de María Mabel Cárdenas, este lunes se dirigía al Hospital pero nunca llegó y tampoco regresó a su domicilio. Cómo colaborar

María Mabel Cárdenas se encuentra desaparecida desde este lunes en Cipolletti.

La Policía de Río Negro y la familia de María Mabel Cárdenas solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrar a la mujer, de 59 años, cuyo paradero se desconoce desde la mañana del lunes.

De acuerdo con la información difundida por la Comisaría 45°, Cárdenas fue vista por última vez el 14 de septiembre, alrededor de las 7, cuando salió de su vivienda ubicada sobre calle El Bolsón al 1800.

La mujer tenía previsto dirigirse presuntamente al hospital local para realizarse controles médicos y colocarse una medicación de uso frecuente. Sin embargo, no llegó al centro asistencial y tampoco regresó posteriormente a su domicilio.

Ante esta situación, sus familiares radicaron la denuncia correspondiente y se inició una búsqueda para establecer dónde pudo haber estado desde el momento en que salió de su casa.

Las características a considerar

La descripción aportada por la Policía indica que María Mabel Cárdenas mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca y contextura robusta. Su cabello fue descripto como rubio u oscuro.

Al momento de retirarse de su vivienda llevaba una campera marrón clara, una pollera azul, un pañuelo alrededor del cuello y zapatillas de color rosado y blanco.

Además, la mujer llevaba consigo una mochila negra de cuero, su documento nacional de identidad y un teléfono celular. Estos elementos forman parte de la información que puede resultar relevante para identificarla en caso de que haya sido vista.

La familia autorizó expresamente la difusión de su fotografía con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que cualquier persona pueda reconocerla y aportar información sobre su posible ubicación.

Desde la Policía solicitaron especialmente que cualquier dato sea comunicado de manera inmediata y por los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada que pueda dificultar las tareas de búsqueda.

El personal de la Comisaría 45 realizaba un operativo en el barrio anai Mapu. Un motociclista no se detuvo y atropelló a un policía, que sufrió heridas leves. El conductor fue condenado en un juicio abreviado. Archivo

Quienes hayan visto a María Mabel Cárdenas o cuenten con información concreta sobre sus movimientos pueden comunicarse con la Comisaría 45° de Cipolletti o acercarse a la dependencia policial más cercana.

También se encuentra habilitada la línea de emergencias 911 para aportar información que pueda contribuir a establecer el paradero de la mujer.

La búsqueda se mantiene activa y la Policía pidió la colaboración de los vecinos de Cipolletti para aportar cualquier dato que permita avanzar rápidamente con la localización.

Por las características del caso y el tiempo transcurrido desde su salida del domicilio, las autoridades remarcaron la importancia de comunicar cualquier información, incluso aquella que pueda parecer menor o poco significativa.