Controles en Cipolletti: secuestraron 34 vehículos y retiraron autos abandonados de la vía pública

La secretaría de Fiscalización realizó intensos operativos semanales en distintos puntos de la ciudad para reforzar la seguridad vial.

Durante la semana transcurrida del 7 al 13 de septiembre , la secretaría de Fiscalización desplegó una serie de operativos de tránsito en conjunto con la Policía de Río Negro . Las tareas de inspección arrojaron un saldo total de 383 actas de contravención labradas por distintas faltas.

Los procedimientos se efectuaron de manera aleatoria en diversos sectores del mapa urbano. Según detallaron desde el Municipio, estas acciones resultan fundamentales para prevenir accidentes, garantizar el estricto cumplimiento de las normas vigentes y velar por la seguridad de la comunidad.

Como resultado directo de estos controles, la dirección de Tránsito confirmó la retención de 34 vehículos. Fueron 16 secuestros de autos y 18 de motos . Dentro de la cifra general, seis de los secuestros correspondieron a conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia.

La graduación alcohólica más alta registrada durante los procedimientos alcanzó los 1,22 g/l en sangre, lo que motivó el inmediato acarreo del rodado al predio municipal y la formulación del acta correspondiente.

Limpieza urbana y retiro de autos abandonados

En paralelo a las inspecciones en vía pública, las autoridades concretaron la remoción de seis autos en estado de abandono. Las unidades generaban un riesgo latente para los vecinos y afectaban de manera directa el medioambiente urbano.

Los acarreos se realizaron en las arterias Saturnino Franco 3642, Naciones Unidas 1426, Teniente Ibáñez 882, Uspallata 213, la intersección de José Hernández y Chile, y en Blas Parera 60.

Los propietarios de cada vehículo habían sido notificados con anterioridad mediante un acta de comprobación donde se les otorgó el plazo legal para el retiro voluntario, bajo apercibimiento de ser remolcados por la grúa municipal con su posterior sanción contravencional.

Refuerzos por el Día de la Primavera y documentación requerida

De cara a las próximas jornadas, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, destacó que los operativos se reforzarán en espacios recreativos y puntos de encuentro habituales. El objetivo principal será acompañar el desarrollo preventivo de los festejos por el Día de la Primavera.

Asimismo, la Dirección de Tránsito recordó a los automovilistas y motociclistas los papeles exigidos para circular en los puestos de rutina. Es obligatorio presentar la licencia de conducir, la cédula verde y el seguro del vehículo al día.