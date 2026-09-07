Controles de tránsito en Cipolletti: sacan de circulación a un conductor con más de 2 gramos de alcohol

Un intenso operativo de control vehicular y alcoholemia realizado durante la madrugada del domingo en el Derivador Bicentenario derivó en el retiro de circulación de 10 vehículos y la detección de graves infracciones. El procedimiento contó con la labor conjunta del Cuerpo de Seguridad Vial , efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo y agentes de Tránsito municipal .

Durante la jornada se labraron 11 actas y se concretaron diez retenciones en total: siete automóviles y tres motocicletas . Del universo de rodados retenidos, tres casos correspondieron a test de alcoholemia positivos. El dato más impactante del procedimiento fue la detección de un conductor con 2,05 gramos por litro de alcohol en sangre , un registro que expone la necesidad de reforzar los chequeos en horarios nocturnos.

alcoholemia En otro punto de la localidad, personal policial que realizaba servicio adicional en un local bailable evitó que un sujeto en evidente estado de ebriedad ingresara a la calzada. El hombre intentó poner en marcha un Volkswagen Gol para dirigirse hacia la ruta, pero los efectivos lo interceptaron a tiempo.

Al solicitarle que descendiera del habitáculo, los agentes notaron aliento etílico y serias dificultades para expresarse. El individuo no portaba la documentación del rodado ni recordaba su número de DNI. Ante el peligro inminente de que saliera a la vía pública, la Policía de Río Negro procedió al secuestro preventivo del auto, al cual se le colocó la faja de seguridad correspondiente.

Maniobras peligrosas y un detenido en Viedma

La labor preventiva provincial también registró novedades en la capital provincial. En el barrio Lavalle, efectivos de la Comisaría 38 que patrullaban las inmediaciones de las calles 20 y 25 advirtieron que un Renault Megane realizaba maniobras temerarias.

Los uniformados le ordenaron detener la marcha mediante el uso del sistema sonoro. Al ser identificado, el conductor admitió que carecía de la documentación del automóvil. Tras solicitar la intervención del servicio 911 RN Emergencias y del equipo de Tránsito, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. El rodado fue secuestrado y se le confeccionó el acta de infracción correspondiente.

Las intervenciones en ambas ciudades se encuadran dentro del programa Río Negro Seguridad Inteligente, una estrategia articulada entre presencia territorial y prevención para neutralizar conductas de riesgo en la vía pública.