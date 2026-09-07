Obra con trabajo extra: gran cantidad de basura acumulada en el desagüe de Circunvalación

El Municipio de Cipolletti avanza con el entubado del desagüe en la Circunvalación, pero el exceso de residuos frena los trabajos.

El Municipio de Cipolletti avanza con la obra para entubar el desagüe paralelo a la Circunvalación Perón , una infraestructura clave para la ciudad. Sin embargo, los equipos de trabajo se topan diariamente con una enorme cantidad de basura arrojada al cauce. En los puentes, los desperdicios se acumulan y dificultan severamente el paso del agua.

Las cuadrillas progresan con el llenado de alas y cabezal norte del canal de riego y el relleno destinado a cubrir los caños, tanto en la parte superior como lateral del canal. A pesar del despliegue técnico, las tareas se demoran porque el personal debe retirar basura todo el tiempo, especialmente botellas plásticas , un panorama que se repite con crudeza en el cruce de Perón y Venezuela .

Es una mala costumbre que en los meses de otoño e invierno , cuando se interrumpe el servicio de riego, algunos vecinos utilicen la zanja a modo de tacho de basura. Botellas, gomas, yuyos y desperdicios de todo tipo se acumulan entre las hojas secas y los desechos orgánicos propios de la época.

El Municipio anunció un plan de limpieza de árboles y basura en el canal Los Milicos.

Históricamente, la limpieza del canal por parte del Consorcio de Riego es una tarea clave antes del inicio de la temporada. Sin embargo, cada año es más difícil por la cantidad de residuos que se arrojan tanto al sistema de riego de chacras, como a la red de desagües pluviales. La combinación de basura acumulada con el agua dentro de los canales, tanto por el riego como por las últimas lluvias, comenzó a convertirse en un combo peligroso, exponiendo la desidia de quienes arrojan residuos.

Limpieza del canal de Los Milicos

En ese contexto, el Municipio, a través de la secretaría de Obras Públicas, informó que lleva adelante un plan de limpieza y despeje del Canal de los Milicos, con el objetivo de facilitar el ingreso de la maquinaria del Consorcio de Riego y realizar el mantenimiento del desagüe pluvial.

Las tareas se desarrollarán en etapas: la primera comprende el tramo desde calle Salto hasta Los Manzanos, la segunda se extenderá entre Los Manzanos y Paso de los Libres.

Este trabajo conjunto busca optimizar el escurrimiento del agua, garantizando un mejor funcionamiento del sistema pluvial. Un trabajo en coordinación entre el Municipio y el Consorcio de Regantes para mejorar el mantenimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.