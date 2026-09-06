Vigilia, rezos y solidaridad en el jardín al que asiste el nene desaparecido

El conmovedor mensaje de Semillitas , que este domingo vuelve a abrir sus puertas para enviar buenas vibras y ayuda a la zona del drama. Habla la coordinadora.

Las puertas del Centro Infantil de Oro están abiertas a la comunidad en este momento tan delicado.

El Centro Infantil Semillitas se convirtió en el epicentro del acompañamiento comunitario tras la desaparición del nene de 4 años que cayó a un desagüe (el canal colector P2) mientras circulaba en el auto junto a sus padres. Bajo la coordinación de Patricia López , el equipo del jardín abrió sus puertas a toda la localidad para sostener a la familia y colaborar con los equipos de rescate.

A partir del mediodía, de este domingo el centro infantil convocó a una vigilia abierta a toda la comunidad . La iniciativa, similar a la del sábado, no tiene fecha de finalización definida y se extenderá según evolucione la jornada de búsqueda.

El objetivo principal es mantener un espacio de oración y energía positiva para que el operativo dé frutos pronto. Y también se elaboran alimentos para enviarle a los familiares y personal que trabaja a destajo en la zona de la desesperada búsqueda -La Criollita al fondo, a la altura del kilómetro 1209 de la ruta 22-.

"Desde el jardín estamos pidiendo, orando y mandando todas las energías positivas para que esta búsqueda no sea larga. Estamos elaborando comida, tortas fritas, para ayudar a quienes están en el lugar. Personal del Jardín está a disposición, desde Iguazú 249, de lo que necesiten en la zona del río",expresó la coordinadora.

Asistencia a los equipos de rescate y a las familias

Todo el equipo del Centro Infantil Semillitas se encuentra trabajando de manera activa para abastecer a quienes operan en la zona del río y el desagüe. Entre las tareas que llevan adelante se destacan:

Elaboración de viandas: Preparación de comida caliente y tortas fritas para las brigadas de rescate.

Bebidas calientes: Envíos constantes al lugar del operativo para combatir las bajas temperaturas.

Dónde: En la sede de la institución educativa, ubicada en Iguazú 249.

Un mensaje de unidad en el momento más difícil

La jornada de este domingo le da continuidad al emotivo mensaje que la entidad educativa había difundido el sábado, reflejando el sentir de toda la localidad de Fernández Oro: “En este momento tan difícil, queremos acompañar y sostenernos como comunidad. Hoy más que nunca elegimos estar juntos”.