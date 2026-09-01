Los trabajos de bacheo y reparación de hormigón avanzan en una zona de Cipolletti. Habrá restricciones y cambios en el estacionamiento.

Cortaron media calzada en una zona transitada de Cipolletti: hasta cuándo seguirán los trabajos.

La circulación se encuentra interrumpida en media calzada sobre calle Lisandro de la Torre , a la altura de Tres Arroyos, debido al avance de la primera etapa del Plan de Badenes y Bacheo de Hormigón .

Desde la Municipalidad de Cipolletti solicitaron a los conductores circular con máxima precaución por el sector mientras se desarrollan las tareas.

Además, se deberá mantener liberado el estacionamiento sobre la calzada oeste de Lisandro de la Torre , entre las calles General Pacheco y Presidente Mitre .

También habrá giros que estarán prohibidos

Durante la ejecución de la obra, quedarán inhabilitados los giros hacia la mano izquierda en ese tramo de Lisandro de la Torre.

Las restricciones buscan permitir el avance de los trabajos y evitar situaciones de riesgo para quienes circulen por la zona.

Hasta cuándo continuarán los trabajos

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Públicas, las tareas se extenderán hasta el viernes 11 de septiembre, aproximadamente.

El objetivo de la intervención es mejorar la transitabilidad y reparar sectores del asfalto que presentan deterioro.

La obra forma parte del Plan de Badenes y Bacheo de Hormigón y se ejecuta en el marco de la Licitación Privada 5625/26.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos prestar atención a la señalización y circular con precaución mientras permanezcan las restricciones.

El municipio también trabajo en un recambio cloacal

Respecto de las tareas previstas por la Secretaría de Obras Públicas, se estima que hasta el sábado 5 de septiembre, la empresa “AVD Oil and Gas” a través de ARSA, realiza una obra de recambio de Colector Cloacal sobre Naciones Unidas, entre las calles Arenales y Fray Mamerto Esquiú.

Por tal motivo, se informa que se realizarán cortes de media calzada en el horario de 8:30 a 17:30 hrs y por ello se solicita circular con precaución.

Cronograma de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

A través del área de Espacios Verdes se informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día, aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Retomar el corte de césped tiene que ver con que las temperaturas vuelven a subir, las lluvias son más frecuentes y el pasto entra en una fase de crecimiento activo tras el invierno. Esto permite que el césped se recupere del desgaste del verano y vuelva a crecer más denso y verde.

Durante este lunes, realizaron tareas sobre: Paseo de la Familia, plaza San Martin, Parque y rotonda Rosauer, Recaudaciones, Jacarandas, Kossman, Manzanar 7, 8 y 9.