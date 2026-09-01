Cipolletti prepara los festejos por sus 123 años: cuándo será el desfile y cómo participar

El Municipio abrió la convocatoria que se extenderá por algunos días. Quiénes pueden participar y cómo inscribirse.

El Municipio abrió la convocatoria a instituciones y organizaciones que deseen participar del desfile 123° aniversario de la ciudad.

La ciudad se prepara para celebrar durante octubre un nuevo aniversario con una agenda de actividades que tendrá como ejes los actos protocolares, el tradicional Desfile Cívico y la inauguración de obras públicas.

El cronograma oficial comenzará el sábado 3 de octubre a las 10, con el Acto Protocolar que se realizará en el Parque Rosauer , ubicado en la intersección de las calles Mariano Moreno y Mengelle.

Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a vecinos destacados de la ciudad y se colocará una ofrenda floral frente al Monumento al Ingeniero Julio César Cipolletti , fundador y figura central de la historia local.

Los festejos continuarán el domingo 4 de octubre, cuando desde las 15 se lleve adelante una nueva edición del tradicional Desfile Cívico sobre calle Fernández Oro, una de las actividades centrales de cada aniversario cipoleño.

Instituciones deportivas, sociales, culturales, podrán inscribirse para participar del Desfile Cívico. Antonio Spagnuolo

Abrieron las inscripciones para el Desfile Cívico

A partir de este 1 de septiembre, el Municipio abrió oficialmente la convocatoria para las instituciones y organizaciones locales que quieran formar parte del Desfile Cívico por el 123° aniversario.

La invitación está dirigida a distintos sectores de la comunidad, entre ellos centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles que quieran participar de la jornada.

Las entidades interesadas tendrán tiempo para completar la inscripción hasta el miércoles 30 de septiembre inclusive, por lo que desde el Municipio convocaron a las organizaciones a sumarse con anticipación completando el siguiente formulario: inscripción.

La participación permitirá que instituciones de distintos ámbitos puedan mostrar su trabajo cotidiano y formar parte de una celebración que cada año reúne a una importante cantidad de vecinos sobre calle Fernández Oro.

Para realizar consultas o solicitar información sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, entre las 7 y las 14, al teléfono 449-4900, interno 1035, correspondiente a la Dirección General de Comunicación y Protocolo.

El Centro Comunitario Don Bosco, una de las obras a inaugurarse en la semana aniversario.

Un aniversario marcado por las obras

Desde el Municipio destacaron que los 123 años de Cipolletti estarán acompañados por la inauguración de importantes obras públicas, en un contexto de crecimiento y transformación de distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, las nuevas intervenciones apuntarán a mejorar la infraestructura urbana y contribuir a elevar la calidad de vida de los vecinos, en línea con el proceso de modernización que atraviesa la ciudad.

El aniversario será presentado también como una oportunidad para poner en valor las transformaciones que experimentó Cipolletti a lo largo de los años y las obras que buscan acompañar el crecimiento poblacional y urbano.

La celebración tendrá así un componente institucional y otro vinculado con la identidad local, con actividades pensadas para reunir a vecinos, instituciones, organizaciones y distintos actores de la comunidad cipoleña.