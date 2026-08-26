El Comunitario de Don Bosco entra en su etapa final de obra

El nuevo Centro de Promoción Comunitaria del barrio Don Bosco alcanza el 90% de avance y ultima detalles para su pronta inauguración.

La obra del compunitario del barrio Don Boco se encuentra en su última etapa.

El nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco alcanzó un 90% de avance de obra y se encuentra cada vez más cerca de su inauguración.

Desde la secretaría de Obras Públicas confirmaron que las instalaciones internas están totalmente finalizadas. Durante la presente semana, los trabajos se concentran en el sector exterior con la construcción de veredas, colocación de árboles, cerramiento e instalación del sistema de riego.

Ubicado en la intersección de las calles Perú y Primeros Pobladores , el edificio reemplazará al anterior centro que fue destruido por un incendio durante el año 2023 . La obra refleja la recuperación y puesta en valor de un espacio clave para la vida social, cultural y afectiva de la comunidad.

La obra del compunitario del barrio Don Boco se encuentra en su última etapa.

Articulación provincial y etapas del proyecto

La obra se lleva a cabo de forma conjunta entre la Municipalidad de Cipolletti y el Gobierno de la Provincia de Río Negro, en el marco del Programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”, bajo la ejecución de la empresa licitada Quatro SRL.

El proyecto contempla una superficie total de 430 m² dividida en dos etapas:

Primera etapa (280 m²): Destinada a un salón multipropósito que incluye una batería de servicios con baños, depósitos y una cocina equipada tanto para el uso del edificio como para la producción de alimentos destinados a la venta.

Segunda etapa (150 m²): Proyectada a futuro, contará con oficinas para el personal, aula de capacitación, depósito con ingreso privado de carga y descarga, baños, office y sala de máquinas.

Un punto de encuentro cultural, deportivo y productivo

Por su ubicación geográfica, el espacio buscará ampliar la oferta institucional para llegar a más sectores de la ciudad.

Al respecto, Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas, destacó: "Por su posición central este espacio va a impactar en los barrios adyacentes, desde el municipio se buscará ampliar las actividades para que sean más abarcativas, en el sentido de brindar un servicio cultural y deportivo, sabiendo que el Centro Comunitario también tiene preparada una cocina comunitaria para que los emprendedores puedan desarrollar sus actividades y certificar sus productos".