El municipio avanzar con el plan de badenes y bacheos: en qué sector trabajan

Desde este lunes se trabaja en la primera etapa del plan para mejorar la transitabilidad sobre Lisandro de la Torre y Tres Arroyos. Los trabajos demandan interrupción de media calzada. Además, lanzaron el cronograma de mantenimiento de espacios verdes.

Desde este lunes se trabaja en la primera etapa del plan para mejorar la transitabilidad sobre Lisandro de la Torre y Tres Arroyos.

Este lunes el Municipio de Cipolletti comenzó a trabajar con el Plan de Badenes y Bacheo de Hormigón sobre calle Lisandro de la Torre y Tres Arroyos. Dichos trabajos buscan mejorar la transitabilidad en el sector y reparar el asfalto dañado.

Por tal motivo, se prevé la interrupción del tránsito en media calzada sobre Lisandro de la Torre. También se deberá dejar liberado el estacionamiento sobre la calzada oeste de Lisandro de la Torre, entre calles Gral. Pacheco y Presidente Mitre, quedando los giros hacia mano izquierda inhabilitados durante la ejecución de los trabajos. Se solicita circular con máxima precaución en el sector y se informa que el plazo estimado de trabajo es de 15 días.

Respecto de las tareas previstas por la Secretaría de Obras Públicas , se estima que hasta el sábado 5 de septiembre, la empresa “AVD Oil and Gas” a través de ARSA, realiza una obra de recambio de Colector Cloacal sobre Naciones Unidas, entre las calles Arenales y Fray Mamerto Esquiú.

Por tal motivo, se informa que se realizarán cortes de media calzada en el horario de 8:30 a 17:30 hrs y por ello se solicita circular con precaución.

Cronograma de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

A través del área de Espacios Verdes se informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día, aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Retomar el corte de césped tiene que ver con que las temperaturas vuelven a subir, las lluvias son más frecuentes y el pasto entra en una fase de crecimiento activo tras el invierno. Esto permite que el césped se recupere del desgaste del verano y vuelva a crecer más denso y verde.

Durante este lunes, realizan tareas sobre: Paseo de la Familia, plaza San Martin, Parque y rotonda Rosauer, Recaudaciones, Jacarandas, Kossman, Manzanar 7, 8 y 9.

Para el día de mañana martes 01 de septiembre trabajarán en: Caminera, Fortín, Pacheco, Siliquini, Derivador / CCC, Sarmiento, CIC, CGT, Los Tordos, Rincón Lindo II y Jorge Newbery.

En tanto el día miércoles 2 de septiembre estarán abocados al sector: Parque Norte, Hidrono, Manzanas del Sol, Godoy, 10 de Marzo, Antártida, Anai Mapu, Raul Alfonsín, Paul Harris Salon, 1200 viviendas y 1224 Viv.

El cronograma continúa el jueves 3 de septiembre con: Maestros Cipoleños, Lavalle, Guillermina, Morosin, Escritores Cipoleños, Luis Piedrabuena, Don Bosco, Chile, Villarino, Sirvente y Quitin Garcia.

Finalizando la semana estarán con tareas de mantenimiento en: Las Viñas, San Luis, Azcuénaga, 12 de Septiembre, Spino Florido, Ciclovía de Kennedy a Perón, Malvinas, Los Tilos y Ana Zerdán.