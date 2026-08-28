Por tirar ''cortes'' con escape libre le secuestraron la moto.

Este jueves 28 de agosto se llevaron a cabo dos procedimientos por parte de la Brigada Motorizada de Apoyo en la ciudad de Fernández Oro. El saldo fue de dos motocicletas secuestradas y un hombre imputado por encubrimiento.

Respecto de la política ejecutada por el intendente Gustavo Amati, la tolerancia al uso de ''escapes libres'' es nula debido a los ruidos molestos que afectan la tranquilidad de la ciudad. Semanas atrás, las multas podían superar los $1.500.000 pesos.

Uno de los procedimientos ocurrió alrededor de las 20 horas en la interseccón de Villegas y San Martín, donde los efectivos interceptaron a un joven de 18 años que circulaba en una ''Bajaj Rouser NS 200''. Al controlar el rodado comprobaron que no tenía pedido de secuestro, aunque detectaron una adulteración evidente en el sistema de escape, de tipo deportivo. Ante esta situación intervino personal de Tránsito Municipal, que confeccionó el acta de infracción correspondiente y dispuso el secuestro y traslado de la motocicleta al depósito municipal.

Un conductor detenido por circular en una moto sin papeles ni patente

El otro procedimiento se había realizado a las 18:10 sobre Ruta Provincial 65 y acceso Rivadavia. Allí fue interceptada una Zanella 150 cc que circulaba sin patente, sin tambor de arranque y sin llave de contacto.

El conductor tampoco tenía la documentación. Al verificar motor y chasis mediante el sistema 911, la Policía constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en 2023, solicitado por la Comisaría 24° de Cipolletti. En consecencia, el hombre fue trasladado a la Comisaría 26° de Fernández Oro, quedó imputado por encubrimiento y a disposición de la Fiscalía de turno.

Controles de tránsito en Cipolletti: secuestraron 26 vehículos en una semana

Durante la segunda semana de agosto, la secretaría de Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti, en conjunto con la Policía de Río Negro, llevó adelante diversos controles de tránsito aleatorios en distintos puntos del ejido urbano y detectó numerosas irregularidades.

Los procedimientos buscan prevenir accidentes, velar por la seguridad de los vecinos y verificar el cumplimiento de la normativa vial vigente, se informó desde el Municipio.

Como saldo de los procedimientos realizados durante los siete días, los inspectores labraron un total de 285 actas contravencionales. Asimismo, se retuvieron 13 automóviles (de los cuales 8 correspondieron a casos de alcoholemia positiva) y 13 motocicletas (1 por alcoholemia positiva).

Desde la Dirección de Tránsito recordaron a la comunidad que la documentación obligatoria para circular en regla comprende la licencia de conducir, la cédula verde y el seguro del vehículo al día.