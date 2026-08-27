"No más barro": el asfalto ya llegó a otro barrio de Cipolletti y Rodrigo Buteler anticipó una ambiciosa meta

El Municipio comenzó a asfaltar la calle Río Negro y destacó el avance de un plan que busca llegar a 700 cuadras en Cipolletti.

El Municipio comenzó a asfaltar la calle Río Negro y destacó el avance de un plan que busca llegar a 700 cuadras en Cipolletti.

“No más barro, no más tierra en el Luis Piedra Buena” , celebró el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , al mostrar el avance de los trabajos de asfaltado en la calle Río Negro.

La maquinaria ya trabaja en el barrio y suma una nueva intervención al plan de pavimentación que impulsa el Municipio en distintos sectores de la ciudad.

El jefe comunal destacó que el objetivo es avanzar “cuadra por cuadra, barrio por barrio” hasta completar las 700 cuadras de asfalto proyectadas.

Una meta de 700 cuadras

Según expresó Buteler en sus redes sociales, el plan busca transformar de manera definitiva las calles de Cipolletti y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.

El avance en el Luis Piedra Buena se suma así a una estrategia de obras que apunta a llevar pavimento a sectores que todavía tienen calles de tierra.

“Cipolletti no para. El plan de asfalto tampoco”, aseguró el intendente al compartir las imágenes de los trabajos.

Con recursos propios y sin endeudamiento

Otro de los puntos destacados por Buteler fue la forma de financiamiento de las obras. Según explicó, el plan se lleva adelante con recursos propios y sin endeudamiento.

El intendente vinculó la ejecución de los trabajos con una administración ordenada y con el aporte de los contribuyentes a través del pago de impuestos.

“Esa plata vuelve donde tiene que volver: a la calle, en obras concretas”, sostuvo.

Mientras las máquinas avanzan sobre Río Negro, el Municipio busca mantener el ritmo de pavimentación y acercarse a la ambiciosa meta de 700 nuevas cuadras asfaltadas en Cipolletti.

Arrancó otra obra clave en calle muy transitada de Cipolletti

Con un despliegue de maquinaria y personal operativo, dio inicio una importante obra cloacal estratégica en el corazón de Cipolletti. Los trabajos contemplan el recambio de un colector de 350 milímetros sobre la calle Naciones Unidas, en el tramo comprendido entre las calles Esquiú y Arenales, en inmediaciones del Hospital local, una zona densamente poblada y con un alto flujo vehicular.

La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 400 millones de pesos ($451,945.588) y un plazo de ejecución estimado en 90 días. Debido a la magnitud de las tareas sobre la calzada, las autoridades dispusieron desvíos de tránsito sobre Naciones Unidas, por lo que se solicita extremar las precauciones al circular.

Desde Aguas Rionegrina (ARSA) destacaron que esta obra permitirá solucionar de forma definitiva un problema recurrente para el sector. Javier Iud, gerente general de la firma estatal, precisó a LM Cipolletti el alcance de los trabajos, resaltó la importancia de la obra y recordó los antecedentes en la zona.