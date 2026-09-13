Las comunidades judías del Alto Valle conmemoran Rosh Hashaná y Iom Kipur

Integrantes de la comunidad judía regional participan de los festejos del Año Nuevo 5787 y las jornadas del Día del Perdón.

La comunidad judía del Alto Valle conmemora Rosh Hashaná y Iom Kipur. Foto: gentileza Darío Sohn.

Durante estos días, integrantes de las comunidades judías de distintas localidades del Alto Valle participan de las conmemoraciones de Rosh Hashaná y Iom Kipur , dos de las fechas más significativas del calendario hebreo.

Rosh Hashaná marca el comienzo del Año Nuevo judío número 5787 . Es un tiempo de encuentro familiar, oración y reflexión sobre las acciones realizadas durante el año que finaliza.

Entre sus tradiciones se encuentra el sonido del shofar , un instrumento sagrado, y el consumo de alimentos simbólicos como la manzana con miel, que representa el deseo de comenzar un año dulce y favorable.

La comunidad judía del Alto Valle conmemora Rosh Hashaná y Iom Kipur. Foto: gentileza Darío Sohn.

Iom Kipur: el Día del Perdón

El período de celebraciones culmina con Iom Kipur, conocido popularmente como el Día del Perdón. Se trata de una jornada solemne dedicada a la introspección, el arrepentimiento, la reconciliación y la renovación espiritual.

Durante esta fecha, quienes participan tradicionalmente realizan un ayuno estricto y asisten a servicios religiosos especiales en los templos de la zona.

Diversidad y convivencia en la región

Estas conmemoraciones, desarrolladas en diferentes puntos de la región, constituyen una oportunidad para reconocer la diversidad cultural y religiosa presente en las comunidades del Alto Valle.

Asimismo, la fecha busca promover valores universales en la sociedad valletana, tales como el respeto, el perdón y la convivencia pacífica.