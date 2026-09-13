Avanza la rotonda de San Luis y Santa Cruz: arranca la etapa final de las obras

La rotonda de San Luis y Santa Cruz iniciará la fase final de asfaltado. Se repararon filtraciones de agua y se vienen los trabajos finales.

La rotonda de San Luis y Santa Cruz agilizará el tránsito en una zona muy transitada de la ciudad.

La obra en la intersección de San Luis y Santa Cruz ingresa en su fase decisiva. Tras preparar el suelo y solucionar las filtraciones de agua que paralizaban los trabajos, a partir de este lunes comenzará la última etapa para pavimentar el tramo faltante.

En la última semana se preparó la zona del suelo donde se registraron filtraciones de agua importantes que impedían la continuidad de la obra. Los inconvenientes surgieron cuando la maquinaria pesada utilizada para compactar el terreno provocó daños en cañerías de agua de vieja data.

Una vez concretada la consolidación del terreno y finalizados los arreglos en las tuberías durante esta semana, se construirá una última isleta en el sector afectado. Inmediatamente después comenzará el asfaltado del tramo faltante a partir de este lunes.

Esta intervención modificará el tránsito en este sector de la ciudad, eliminando el peligro en una esquina de riesgo. Por el momento, las autoridades confirmaron que no hay un plazo establecido para la finalización definitiva de la rotonda.

Fechas de apertura y nuevos frentes de trabajo

La obra se desarrolló en forma progresiva para permitir el tránsito por el sector varios meses antes de la finalización del trabajo. La decisión se adoptó porque la obra incluía trabajos complejos, como la reubicación de columnas de hormigón del tendido eléctrico. El tránsito se habilitó hace meses, con señalización de sectores en obra y cortes puntuales.

Presupuesto del proyecto y la intervención de Edersa

La obra, denominada oficialmente “Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias”, cuenta con un presupuesto de $989.144.457 y es ejecutada por la empresa Quidel, bajo un plazo estimado de 180 días corridos.

El reinicio de la etapa final en la zona central de la rotonda requiere de forma indispensable del retiro de tres columnas de media tensión por parte de la empresa Edersa para garantizar la seguridad. Además, de los avances de la distribuidora eléctrica dependen los trabajos en las curvas de Mariano Moreno y Rivadavia, junto con la intervención sobre la calle Saavedra.