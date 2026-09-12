Un operador del 911 sospechó de un hombre y avisó al patrullero: era buscado por un robo

El sistema de cámaras alertó a la Comisaría 24° sobre la presencia de un hombre buscado por la Justicia. Fue reducido tras intentar escapar.

Una vez más, las cámaras del 911 fueron claves para detener a un presunto delincuente. Foto: archivo.

El trabajo de monitoreo visual en la vía pública a través del 911 RN Emergencias fue determinante para concretar la captura de un hombre que era buscado por la Justicia y se desplazaba por las calles de la ciudad. El procedimiento derivó en una intervención rápida que terminó con el sospechoso reducido y puesto a disposición de las autoridades.

La secuencia comenzó cuando un operador del 911 realizaba tareas de patrullaje preventivo en el sector de Primeros Pobladores y Colombia . En ese momento, advirtió la presencia de un individuo vestido con ropa oscura, gorra y capucha, quien además presentaba una característica particular: llevaba la mano izquierda vendada.

Con los datos morfológicos y la ubicación precisa transmitida desde el centro de control, los efectivos de la Comisaría 24° montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones para dar con el individuo.

Finalmente, los uniformados lograron interceptarlo en la intersección de Esmeralda y Colombia. Al notar la llegada de la patrulla, el hombre ignoró la orden de detenerse, continuó su marcha e intentó alejarse a toda prisa. Durante la intervención ofreció resistencia física, pero los agentes lograron reducirlo y trasladarlo a la sede policial.

Buscado por ladrón y con un arma falsa

Una vez en la unidad, se confirmó la identidad del aprehendido y se constató que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Fiscalía 3 de Cipolletti en el marco de una causa por robo, emitido el lunes 7 de septiembre de 2026.

Asimismo, durante el procedimiento se constató que el hombre llevaba consigo una réplica de arma de fuego de puño, la cual fue secuestrada. El hecho ocurrió alrededor de las 1:10 de la madrugada del jueves y, tras la confirmación de la orden judicial, se dio intervención a las autoridades correspondientes para dar inicio al legajo procesal.

Lo vieron robando un cartel y terminó preso

Un ladrón que se había apoderado de un cartel metálico de señalización de seguridad de la rotonda que se construye en el encuentro de la circunvalación Juan Domingo Perón y la Humberto Ilia fue apresado luego de que fuera descubierto por las cámaras del sistema 911 RN Emergencias.

El operativo se produjo el último jueves minutos antes de las 19:30, cuando uno de los operadores del centro de monitoreo observó a un hombre que caminaba por la calle Perón, en dirección norte, y a la altura de Illia comenzó realizar el seguimiento en tiempo real por sus actitudes sospechosas

No estaba errada la presunción, porque el desconocido se dirigió hacia el sector del canal donde se construye la obra vial, cuyo inicio se produjo a fines de julio. Una vez allí, permaneció unos instantes y luego se apoderó de un cartel utilizado como señalización de seguridad del proyecto.

Seguimiento en tiempo real

Al advertir la maniobra, desde el Centro Inteligente de Comunicación alertaron a la Subcomisaría 79°, además de precisar la ubicación y las características del sujeto, lo que permitió orientar la intervención policial.

A los pocos minutos una patrulla de efectivos logró detenerlo, que caminaba con la señalización metálica cargada al hombro. Fue trasladado a la sede policial para realizar las actuaciones correspondientes y la averiguación de antecedentes.

En tanto, el cartel fue recuperado y quedó bajo secuestro preventivo hasta la formalización del legajo judicial. “El procedimiento refleja el trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y la Policía de Río Negro, con seguimiento en tiempo real y comunicación de información precisa para intervenir ante situaciones detectadas en distintos puntos de la ciudad”, destacaron desde la fuerza rionegrina.