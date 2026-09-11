El Tren Patagónico busca trabajadores en Cipolletti: cómo postular

La empresa ferroviaria rionegrina se prepara para desembarcar en el Alto Valle y este viernes abrió una convocatoria laboral para incorporar profesionales senior en tres áreas clave.

El Tren Patagónico abrió una convocatoria laboral para incorporar tres profesionales senior que tendrán como lugar de trabajo Cipolletti . Las búsquedas se dan mientras avanza el proceso de traspaso del Tren del Valle desde Nación hacia Río Negro.

La empresa provincial busca cubrir perfiles para las áreas de Administración, Comercial y Recursos Humanos . En todos los casos se solicita experiencia profesional comprobable de al menos cinco años y disponibilidad para realizar viajes a distintas localidades rionegrinas.

La convocatoria genera expectativa en Cipolletti porque se produce en un momento clave para el transporte ferroviario provincial. El Gobierno de Río Negro prevé que el nuevo esquema del Tren del Valle comience a funcionar el 1 de diciembre .

Según lo anunciado por la Provincia, las primeras operaciones bajo la administración rionegrina estarán concentradas en el recorrido entre Cipolletti y General Roca. La fecha se vincula directamente con el proceso de transferencia del servicio ferroviario.

Tres puestos laborales disponibles en Cipolletti

El primer puesto corresponde a un profesional senior del área de Administración, que tendrá funciones como referente zonal. La persona seleccionada deberá contar con formación universitaria completa en Administración de Empresas o Contador Público.

Entre los requisitos también se establece una experiencia mínima de cinco años en áreas administrativas, contables, financieras o de gestión. Además, se requiere manejo de herramientas informáticas y sistemas de gestión para elaborar informes y reportes.

La función contempla gestionar y controlar procesos administrativos, realizar el seguimiento de documentación, gastos y facturación, además de coordinar tareas con diferentes sectores de la empresa y acompañar las necesidades operativas.

También se valorará que los postulantes tengan experiencia en gestión presupuestaria, compras, seguimiento de gastos y procedimientos administrativos. La empresa tendrá en cuenta además conocimientos vinculados con normativa de gestión pública y trámite de expedientes.

Estefania Petrella

Qué perfil busca el área Comercial

La segunda convocatoria está destinada a un profesional senior para el área Comercial, quien se desempeñará como referente zonal y tendrá entre sus tareas la articulación con organismos, empresas y otros actores estratégicos.

En este caso, se solicita formación universitaria completa en Administración de Empresas, Marketing o Turismo. También se exige una experiencia profesional mínima de cinco años en áreas comerciales, gestión o coordinación.

La persona que acceda al cargo deberá contar con capacidad para elaborar propuestas e informes comerciales, además de desarrollar vínculos institucionales y comerciales. La disponibilidad para viajar dentro de la provincia también forma parte de los requisitos.

Entre los aspectos que serán valorados aparecen la experiencia en desarrollo de negocios, planificación de estrategias comerciales, análisis de mercado y generación de nuevos productos o servicios.

Estefania Petrella

Recursos Humanos, la tercera búsqueda

El tercer puesto corresponde a un profesional de Recursos Humanos, que tendrá a su cargo el seguimiento de las necesidades vinculadas con el personal del Alto Valle y deberá articular permanentemente con las áreas centrales.

Para esta búsqueda se requiere ser graduado en Recursos Humanos, Gestión de Recursos Humanos o Relaciones Laborales. Además, se exige una experiencia profesional comprobable de cinco años en Recursos Humanos o áreas relacionadas.

El perfil deberá acreditar conocimientos en administración de personal, normativa laboral y previsional, liquidación de haberes, armado de legajos, reclutamiento y selección. También se valorará experiencia en relaciones laborales y manejo de conflictos.

Entre sus responsabilidades estarán administrar novedades, licencias, ausentismo y documentación laboral. También deberá participar de incorporaciones, atender situaciones laborales y canalizar conflictos, además de coordinar acciones con la Gerencia y las áreas centrales.

Cómo enviar el CV para trabajar en el Tren Patagónico

Las tres búsquedas tienen como lugar de trabajo Cipolletti y están dirigidas a profesionales senior. La empresa indicó que busca personas con autonomía, capacidad de gestión, criterio profesional y experiencia comprobable.

Los interesados deberán enviar su CV actualizado al correo [email protected]. En el asunto del mensaje deberán especificar claramente el perfil al que desean postularse: Administración, Comercial o Recursos Humanos.

La fecha límite para enviar las postulaciones es el 18 de septiembre de 2026. La convocatoria también contempla posibilidades de desarrollo profesional e integración a un equipo interdisciplinario dentro de una empresa de transporte en crecimiento.

El contexto ferroviario que atraviesa Cipolletti

La apertura de estas vacantes se conoce mientras Río Negro avanza con la incorporación del servicio ferroviario que actualmente integra el Tren del Valle. El proceso de transferencia desde el Estado nacional hacia la Provincia comenzó semanas atrás.

El objetivo oficial es que la administración provincial permita recuperar capacidad de gestión sobre el servicio y avanzar con una nueva etapa para el transporte ferroviario regional.

En ese escenario, Cipolletti aparece como uno de los puntos centrales del esquema. La ciudad será parte del primer tramo previsto para la nueva etapa, con servicios entre Cipolletti y General Roca desde diciembre.