Este fin de semana se combina el disfrute de la actividad física y las ganas de ayudar a la Fundación cipoleña que trabaja para el bienestar animal.

Se realizará un evento "fitness solidario" para recaudar fondos para Funpabia.

Dentro de las actividades previstas para este fin de semana en Cipolletti se encuentra un evento que combina la actividad física y el amor por lo animales.

Este sábado 12 de septiembre el gimnasio "Training" de calle 9 de julio 50 organizó tres clases especiales de relanzamiento. La entrada es libre y gratuita pero se podrán hacer donaciones para la protectora local Funpabia.

La Fundación para el Bienestar Animal se encarga de:

Rescate y tránsito: Acogen de manera temporal a animales rescatados para brindarles atención médica, alimento y contención.

Campañas de adopción responsable: Trabajan de forma constante (con frecuencia en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti) para encontrar hogares definitivos a perros y gatos.

Control poblacional y salud: Gestionan castraciones y esterilizaciones (en coordinación con el área de Zoonosis del municipio) y realizan seguimiento veterinario de las mascotas entregadas en adopción.

Concientización: Promueven la tenencia responsable de mascotas y los derechos de los animales en la comunidad.

Para poder ejecutar las tareas que realizan a diario se podrán realizar aportes a través de transferencias:

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Cómo será la jornada

El evento se realizará en el gimnasio y contará con tres clases especiales:

• Body Pump 138 a las 15.30 horas

• Body Combat 108 a las 16.30 horas

• Power Jump 88 a las 17.30 horas

Quienes tengan consultas podrán hacerlas al: 2996269363.

Cipolletti continúa con la campaña de adopción de mascotas

Las adopciones se suman a los cronogramas de castraciones y atención primaria que lleva adelante el municipio a través de Zoonosis de manera gratuita durante todo el año.

Adoptar es un acto de amor, cada perro/gato tiene una historia y un carácter único. Conocerlos antes de la adopción asegura que la elección sea responsable.

Fun.Pa.Bia trabaja en el rescate, recuperación y cuidado de animales en situación de abandono y maltrato, promoviendo siempre la adopción responsable y la concientización. También trabajan en conjunto con el área de Zoonosis y la Fiscalía, en casos de rescate de animales en situación de maltrato.

El objetivo principal de la Campaña será encontrarle un hogar a los perros y gatos que actualmente están en tránsito en la Fundación, ellos necesitan una nueva oportunidad y un nuevo hogar dónde se les brinde cariño, cuidados y respeto.

Desde la fundación solicitaron máxima difusión para que este perro macho pueda ser dado en adopción ya que quedó abandonado luego de un allanamiento. Quienes estén en condiciones de poder darle un nuevo hogar se pueden comunicar al: 2920607865.

Sobre las adopciones

Los perros que se dan en adopción, se entregan castrados y se les realizará un seguimiento. En el caso de los cachorros, con compromiso de castración a los 6 meses.

La gestión de la castración, en este caso, se realiza desde Fun.Pa.Bia en conjunto con Zoonosis, para que se concrete, al igual que su seguimiento veterinario en caso de ser necesario.

Antes de adoptar, es importante conocer:

Edad y tamaño : cada etapa de la vida implica distintos cuidados y niveles de energía.

: cada etapa de la vida implica distintos cuidados y niveles de energía. Salud : conocer si necesita cuidados especiales y/o algún tipo de medicación además de realizar un seguimiento de las vacunas.

: conocer si necesita cuidados especiales y/o algún tipo de medicación además de realizar un seguimiento de las vacunas. Carácter y comportamiento: si son sociables, activos, tímidos o necesitan acompañamiento especial.

Las personas que quieran adoptar y cumplan con todos los requisitos pueden contactarse con la Fundación a través de las redes Facebook o IG Funpabia Cipolletti. Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al teléfono 299-4564530.