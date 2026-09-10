Entraron de madrugada a una escuela de Cipolletti y huyeron por una puerta que estaba sin llave: qué hicieron

Ocurrió en la Escuela Especial 4, personal policial y las autoridades de educación se anoticiaron esta mañana de los destrozos en el establecimiento.

Un nuevo hecho de vandalismo generó preocupación en la comunidad educativa de Cipolletti luego de que desconocidos ingresaran durante la madrugada a la Escuela Especial N°4 y provocaran daños en una de las puertas de acceso al establecimiento.

El episodio habría ocurrido en la madrugada de este jueves , cuando vecinos de la zona advirtieron lo que estaba sucediendo en el edificio educativo. Ante la situación, se comunicaron con las autoridades correspondientes para informar sobre los movimientos registrados.

Las autoridades escolares tomaron conocimiento de la situación pasadas las 7 de la mañana , cuando se presentaron en el establecimiento para verificar las condiciones del edificio y determinar qué había ocurrido durante las horas anteriores.

Estefania Petrella

La Policía llegó a la escuela y realizó pericias

Luego de conocer el episodio, desde la institución se comunicaron con la Policía de Río Negro. Personal policial se trasladó hasta la Escuela Especial N°4 y realizó las primeras tareas investigativas, entre ellas el levantamiento de huellas.

Los efectivos también recorrieron distintos sectores del edificio para determinar por dónde habían ingresado los responsables y establecer si se habían producido faltantes de elementos, además de verificar los daños ocasionados durante el episodio.

De acuerdo con el relevamiento realizado hasta el momento, el principal daño se concentró en una de las puertas de ingreso al establecimiento. La misma fue vandalizada, aunque no se detectaron faltantes de elementos informáticos u otros objetos de valor.

Las autoridades también revisaron otros sectores de la escuela. Las rejas correspondientes a las diferentes aberturas se encontraban en condiciones, por lo que, en principio, no habrían sido forzadas durante el hecho registrado durante la madrugada.

Una puerta lateral había quedado abierta

Uno de los datos que surgió de la recorrida realizada por el edificio fue que los responsables habrían utilizado una puerta lateral para retirarse de la escuela. Esa abertura no se encontraba cerrada con llave al momento del hecho.

De esta manera, la hipótesis inicial indica que quienes vandalizaron la entrada principal no necesitaron forzar nuevamente una abertura para salir del establecimiento. El acceso lateral habría permitido abandonar el lugar después de provocar los daños.

La situación quedó bajo investigación policial para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables. Las autoridades educativas aguardan ahora el avance de las actuaciones para establecer mayores detalles.

Adrián Carrizo, integrante del Consejo Escolar de Cipolletti, se acercó durante la mañana hasta el establecimiento y pudo corroborar personalmente las condiciones del edificio junto con el personal policial.

Carrizo recorrió las instalaciones y verificó los daños registrados en la puerta de la dirección, además de observar junto con los efectivos los distintos sectores que podrían haber sido utilizados durante el ingreso y posterior retiro.

Trabajan en reparar los daños y reforzar la seguridad

Tras el episodio, personal de mantenimiento comenzó a trabajar en la reparación de la puerta vandalizada y en el reemplazo de las cerraduras. También se prevé realizar refuerzos en las rejas del establecimiento.

Además de las reparaciones inmediatas, desde el Consejo Escolar se inició un relevamiento para avanzar en la incorporación de cámaras de monitoreo que permitan cubrir el perímetro completo de la institución.

La intención es complementar ese sistema con alarmas, como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad del edificio y contar con herramientas de prevención y seguimiento ante eventuales nuevos episodios.