Las Perlas: afirman que les obstaculizó el desarrollo local el proyecto de Barrial Colorado y el ex Endemas

En Las Perlas, consideran como obstáculos para su desarrollo el viejo proyecto de Barrial Colorado, el ex Endemas y el Plan Director propuesto en 2018.

Perlenses evalúan que resulta, ayer y hoy, faraónico el proyecto multipropósito de Barrial Colorado, previsto para la Margen Sur, incluida Las Perlas. Fue un obstáculo para el desarrollo de la comunidad, como el Plan Director y el ENDEMAS.

En Las Perlas, son muchos los vecinos que consideran que iniciativas del Municipio de gran alcance y que no han tenido visos de concretarse, como el proyecto de Barrial Colorado, y organismos provinciales como el viejo Ente para el Desarrollo de la Margen Sur (Endemas), no solo no reportaron beneficios para su comunidad, sino que obstaculizaron sus perspectivas autonómicas.

Otra propuesta municipal que no rindió frutos fue el Plan Director del Distrito Vecinal de Las Perlas, el que, además, provocó una reacción en contra frontal por parte de sectores de la población perlense.

En la actualidad, cuando los habitantes de Las Perlas están en lucha denodada por conseguir del Estado la construcción de una planta potabilizadora y de una red adecuada para el suministro del agua, proyectos y entidades que han dejado poco o nada para la comunidad, aparecen casi como meros distractivos y, en algunos casos, generan incluso irritación.

Para Las Perlas, proyectos municipales como el de Barrial Colorado, previsto para la Margen Sur cipoleña, o el Plan Director para la comunidad no han tenido efectos benéficos y han supuesto más bien un obstáculo para su desarrollo. Igual que el ex ENDEMAS.

Proyecto multipropósito Barrial Colorado

Del proyecto multipropósito Barrial Colorado, debe consignarse que sigue vigente, pero sus grandes metas lucen lejanas en estas épocas de ajuste y achique del Estado y del conjunto del sector público en la Argentina. La iniciativa se empezó a plantear en 2009, durante la intendencia local de el hoy gobernador Alberto Weretilneck, y logró avances significativos en años posteriores gracias al tesón del recordado arquitecto Aarón Fainberg, funcionario del Municipio fallecido en 2019. Hoy sigue bregando en pos del emprendimiento el ingeniero Gastón Buitrago, uno de sus impulsores iniciales.

La propuesta incluye la construcción de un canal desde el lago Ezequiel Ramos Mexía, de El Chocón, hasta una zona del lado sur del río Negro, a la altura de la Isla Jordán. Comprende la creación de un lago en la Margen Sur y la disponibilidad de agua para irrigar, en un primer momento, cerca de 30.000 hectáreas. En la amplia extensión que abarca el proyecto, habría tres Distritos Vecinales, con asentamientos dotados con colegios primarios y secundarios, sedes universitarias, diversos institutos y un centro recreativo para el desarrollo sustentable de la población.

A todos los fines, está diseñada la construcción de la infraestructura básica en materia de agua potable, suministro eléctrico, red de gas domiciliario y otras prestaciones elementales. A partir de estudios realizados y la preparación cuidadosa y detallada de los planes y planos, el proyecto de Barrial Colorado obtuvo hace años la prefactibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su eventual financiamiento. Las inversiones primarias demandarían cientos de millones de dólares y las totales unos 4.000 millones de dólares. Cifras astronómicas.

En Las Perlas el futuro debe ser hoy

Las Perlas forma parte de la planificación, pero los perlenses hoy no pueden vivir a cuenta del futuro. Más preocupados están muchos por los abultados montos de las facturas eléctricas y por la carencia de agua potable y de redes de cloacas y de gas. También quisieran disponer de calles con ripio y material calcáreo y no solo de tierra, como las del presente, que se convierten en lodazales intransitables con las lluvias.

Perlenses que están debatiendo estos asuntos y que se comunicaron con LMCipolletti, no dejaron de destacar que Barrial Colorado ha sido "para muchos un proyecto faraónico", pero lo más significativo es que la iniciativa "ha significado un gran obstáculo para nuestra posibilidad de desarrollarnos".

Indicaron que "los últimos veinte años" en Las Perlas han sido "años perdidos", en parte por proyectos como el de Barrial Colorado y otros, que impidieron abordar los problemas de fondo, como el de la propiedad de la tierra, el de la provisión de los servicios básicos y el de la autonomía como comunidad, esto a través de un proceso de municipalización que tuvo apoyo político hace años, apoyo que se ha ido diluyendo últimamente.

El fantasma del ENDEMAS

Los perlenses son también muy críticos de lo que fue el ENDEMAS, organismo público provincial que fue disuelto por la Legislatura de Río Negro en 2024, después de un prolongado período de decadencia efectiva. Impulsado en su momento por el radicalismo gobernante en la provincia y, en particular, por el ex vicegobernador Bautista Mendioroz, el Ente realizó estudios e investigaciones en la Margen Sur de los ríos Negro y Limay, pero su actividad naufragó en la intrascendencia de los diagnósticos y la acumulación de datos, con poca repercusión práctica.

En la comunidad perlense, no se olvida que "el organismo ejecutó presupuestos millonarios para sus estudios de factibilidad" en la zona del ejido cipoleño de la Margen Sur, incluyendo Las Perlas, un sector poblacional que había surgido 50 años antes de la actividad del ENDEMAS.

Los pobladores reflexionan que "si en vez de utilizar los recursos y el tiempo que se destinó a un proyecto que, al final de cuentas, no existe en la actualidad, se hubieran utilizado para intentar alcanzar mínimamente un plan de desarrollo y haber llegado a acuerdos, como los que hemos logrado los vecinos en la transferencia dominial de varias hectáreas de la empresa Forestadora del Limay hacia la Municipalidad cipoleña, y además se hubiera zonificado y realizado un plan de desarrollo ya en esa época, hoy estaríamos hablando de por lo menos varios problemas menos a nivel sociedad".

Un Plan Director sin consenso

En cuanto al Plan Director Municipal del Distrito Vecinal Las Perlas, cabe señalar que se presentó en 2018, durante la gestión del ex intendente Aníbal Tortoriello. Su contenido preveía áreas de interés ambiental, un diagrama de zonas residenciales, un proyecto de red vial troncal, espacios para el uso público, una zona industrial, servicios de ruta, la construcción de un cementerio, espacios verdes, zonas de campings y hasta la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de líquidos cloacales.

En su momento, los vecinos expresaron su rechazo y oposición a la iniciativa, por considerarla inconsulta y por no contemplarse las necesidades más urgentes e imperiosas de la comunidad perlense. Querían cosas tan elementales como agua potable, electricidad regularizada, gas de red, la propiedad de sus lotes y un servicio de salud pública adecuado a un pueblo en continuo crecimiento.

Ahora, "los errores se deben solucionar y el Estado tiene los recursos administrativos para empezar de una buena vez a mejorar la vida de todo un pueblo rionegrino", aseguraron los pobladores preocupados por el presente y el futuro de Las Perlas, sin olvidar nunca su historia de postergación, pero también de lucha de su gente.