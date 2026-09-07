Agua potable: el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver los reclamos de Las Perlas

Como la Justicia cipoleña se declaró incompetente para resolver el reclamo de agua potable de Las Perlas, deberá definir el Superior Tribunal de Justicia.

Los habitantes de Las Perlas le han reclamado a la Justicia provincial en forma simbólica, con bidones de agua que deben adquirir para consumir y son caros, que respalde el ya largo reclamo de agua potable para su comunidad.

No cayó para nada bien en Las Perlas la decisión del juez Diego de Virgilio de Cipolletti de declararse incompetente para tomar posición y responder al reclamo de los perlenses de contar con agua potable , un derecho inalienable a nivel nacional e internacional. El magistrado mandó la causa al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que deberá resolver.

La definición del juez Diego De Virgilio, a cargo del Juzgado Civil N°1, fue conocida recientemente y generó malestar entre los integrantes de la Asamblea por Las Perlas que vienen impulsando el reclamo de que el Estado provincial y municipal se decidan, de una vez por todas, a impulsar las obras necesarias para que la comunidad perlense dispongan de un servicio de agua potable como corresponde, por ser un derecho humano básico.

En la actualidad, la población se abastece a través de redes precarias de suministro , a partir de captaciones del río Limay o por medio de perforaciones en las napas profundas y bombeo hacia la superficie. En ningún caso se trata de agua que se someta a potabilización, por lo que no puede ser utilizada para el consumo directo por la gente.

Los perlenses no aflojan en su firme reclamo de contar con agua potable en Las Perlas. Un grupo de ellos podría viajar a Viedma para exponer sus problemas en la capital provincial y procuraría entrevistarse con miembros del Superior Tribunal de Justicia.

Por ello, gran parte de la comunidad debe acudir, o bien a la adquisición de agua envasada para la satisfacción de las necesidades más imperiosas o bien debe cruzar el puente Lembeye y cargar agua en bidones y botellones en una canilla pública del EPAS neuquino.

El agua que proveen las precarias redes existentes sirven para regar, para la limpieza doméstica y, en el mejor de los casos, para el aseo personal, si aparenta estar disponible para eso.

Reclamo por los 17 barrios de Las Perlas

La Asamblea por Las Perlas comunicó hace un par de días, en un reciente pronunciamiento, que el juez De Virgilio "se declaró incompetente y no quiso tratar el reclamo por el agua potable para nuestros 17 barrios".

Informó que "en un fallo que evita tomar postura frente a la grave crisis hídrica y sanitaria que atravesamos, el magistrado decidió recalificar la Acción de Amparo Colectivo como un 'Mandamiento de Ejecución' y derivó el expediente (CI-02431-C-2026) directamente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Viedma".

"Sin evaluar la emergencia ni analizar la admisibilidad, en lugar de tomar medidas de urgencia ante la falta de agua y el riesgo para la salud de casi 30.000 personas, el juzgado local prefirió 'lavarse las manos'. Ni siquiera realizó el análisis de admisibilidad formal que habitualmente hacen los tribunales de primera instancia, excusándose en cuestiones técnicas del Código Procesal para sacarse la causa de encima y enviarla al máximo tribunal provincial. La responsabilidad ahora es del Superior Tribunal de Justicia", manifestó.

Decepción y malestar de los vecinos

La decisión provocó así una marcada decepción y malestar entre los integrantes de la Asamblea por Las Perlas, que se reunirían para evaluar la situación y los pasos a seguir en una reunión que se realizaría este sábado 12, en la plaza ubicada detrás de la Subcomisaría 82.

Por lo que se supo, los perlenses evalúan organizar un viaje de un grupo de vecinos a la ciudad de Viedma, en fecha próxima, para efectuar contactos con dirigentes políticos de todas las vertientes ideológicas y solicitarles que acompañen los reclamos de la comunidad. También procurarían mantener un diálogo con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.